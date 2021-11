Instituto Myra Eliane inaugura memorial Edson Queiroz em Cascavel

A cerimônia de abertura acontece neste domingo, 7, às 18h, em uma iniciativa do presidente do IME, Igor Queiroz Barroso, e da curadoria de Max Perlingeiro

O Memorial Edson Queiroz, localizado no município de Cascavel, abrirá as portas a partir do próximo dia 7 de novembro. O equipamento, localizado na Praça Nossa Senhora do Ó, no Centro da cidade, é fruto da iniciativa do presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cascavel.

Edson Queiroz, empresário brasileiro e criador do Grupo Edson Queiroz que surgiu com a aquisição da empresa Ceará Gás Butano em 1951, terá sua história contada em em documentários, salas temáticas e objetos de acervo pessoal no memorial instalado no prédio da antiga Cadeia Publica do Município e da Casa da Camara dos Vereadores.

O empresário que, hoje, é mundialmente reconhecido por criações como a Fundação Edson Queiroz, em 1971, e a Universidade de Fortaleza (Unifor), em 1973, também terá seu legado enaltecido através do monumento comemorativo , que será palco para atividades culturais e de formação educacional. Segundo o marchand Max Perlingeiro, responsável pela curadoria do equipamento, o memorial traz consigo uma unicidade e o sentimento de vocação de educação formadora em seu funcionamento.

O presidente do IME, Igor Queiroz Barroso, acredita que não há nada mais justo que homenagear o empresário cascavelense em sua terra natal, enfatizando ainda mais os detalhes do equipamento e o sentimento de pertencimento por meio de sua história.

Através de parceria com a Universidade de Fortaleza (Unifor), a ideia é que cursos profissionalizantes online sejam viabilizados à população utilizando a estrutura do equipamento, que será gerido pelo Instituto Myra Eliane e pela Prefeitura de Cascavel.

Serviço

O Memorial Edson Queiroz funcionará de terça a sexta - feira, das 13h às 18h; aos sábados, das 10h às 16h e aos domingos, das 09h as 12h e das 17h as 20h. A entrada é gratuita.



