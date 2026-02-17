Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cantor viraliza após show sem público no interior do Ceará

Cantor viraliza após show de Carnaval sem público no interior do Ceará

Cantor fez parte da programação de domingo na cidade de Capistrano; artista ponta já ter sido bem recebido na cidade em outras oportunidades
Tipo Notícia

Resumo

O cantor Raul Soeiro viralizou nas redes sociais após realizar uma apresentação na Praça da Prefeitura de Capistrano, no Ceará, sem a presença de público
Mesmo diante da falta de espectadores, o artista manteve o profissionalismo e usou a ironia, chegando a pedir, entre risos, para que o "pessoal da frente" não empurrasse
Apesar do pátio vazio, a Prefeitura de Capistrano publicou nas redes sociais que o show foi um "sucesso" e que o cantor "comandou a madrugada com muito carisma e alto astral"
Raul Soeiro minimizou o ocorrido, afirmando que tem uma trajetória de 12 anos na região e que o público tem o direito de escolher não comparecer por motivos próprios

O cantor Raul Soeiro protagonizou uma cena inusitada no domingo passado, 15. Com apresentação marcada na cidade de Capistrano, distante 88 quilômetros (km) de Fortaleza, o artista se deparou com uma praça vazia, fato que viralizou nas redes sociais.

Imagens registradas pela equipe de Raul mostram a banda passando o som, mesmo com público zero na Praça da Prefeitura, local onde ocorreria o show.

Em determinado momento, o cantor chega a rir do fato e em tom de ironia, "conversar" com o público que era esperado para assistir o show.

"Não empurra não o pessoal que está aqui na frente do palco", disse Raul em meio a gargalhadas.

Apesar da falta de público, a Prefeitura de Capistrano tratou o show como um grande sucesso nas redes sociais.

Em publicação feita em seu perfil oficial no Instagram, a gestão municipal disse que o cantor "comandou a madrugada com muito carisma e alto astral" e que a apresentação consolidou "mais um dia de sucesso do Carnapistrano 2026".

Cantor diz já ter sido bem recebido em Capistrano outras vezes

Em pronunciamento feito nas redes sociais, Raul reforçou a trajetória de 12 anos cantando nas cidades do Maciço de Baturité, incluindo inúmeros shows em Capistrano.

Em resposta a um dos diversos posts feitos por páginas locais ao show sem público, o cantor agradeceu o convite da Prefeitura de Capistrano e os parabenizou pela recepção aos artistas da festa de domingo.

"Infelizmente, o público não compareceu por escolha que talvez não gostasse do nosso show ou por seus motivos, e tá tudo bem", disse.

Em vídeo publicado em seu perfil oficial, o cantor também comentou o aumento repentino de mensagens que tem recebido e novos seguidores devido ao ocorrido.

"Vou tentar responder todo mundo porque é muita mensagem. Gente apoiando, muita gente mandando mensagem bacana e apoiando. Muita gente resenhando também. Gosto dessa resenha", concluiu.

O POVO entrou em contato com Raul através das redes sociais para mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

