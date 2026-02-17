Cantor viraliza após show sem público no interior do Ceará

Resumo O cantor Raul Soeiro viralizou nas redes sociais após realizar uma apresentação na Praça da Prefeitura de Capistrano, no Ceará, sem a presença de público

Mesmo diante da falta de espectadores, o artista manteve o profissionalismo e usou a ironia, chegando a pedir, entre risos, para que o "pessoal da frente" não empurrasse

Apesar do pátio vazio, a Prefeitura de Capistrano publicou nas redes sociais que o show foi um "sucesso" e que o cantor "comandou a madrugada com muito carisma e alto astral"

Raul Soeiro minimizou o ocorrido, afirmando que tem uma trajetória de 12 anos na região e que o público tem o direito de escolher não comparecer por motivos próprios

O cantor Raul Soeiro protagonizou uma cena inusitada no domingo passado, 15. Com apresentação marcada na cidade de Capistrano, distante 88 quilômetros (km) de Fortaleza, o artista se deparou com uma praça vazia, fato que viralizou nas redes sociais.

Imagens registradas pela equipe de Raul mostram a banda passando o som, mesmo com público zero na Praça da Prefeitura, local onde ocorreria o show. Em determinado momento, o cantor chega a rir do fato e em tom de ironia, "conversar" com o público que era esperado para assistir o show. "Não empurra não o pessoal que está aqui na frente do palco", disse Raul em meio a gargalhadas.

Cantor diz já ter sido bem recebido em Capistrano outras vezes Em pronunciamento feito nas redes sociais, Raul reforçou a trajetória de 12 anos cantando nas cidades do Maciço de Baturité, incluindo inúmeros shows em Capistrano. Em resposta a um dos diversos posts feitos por páginas locais ao show sem público, o cantor agradeceu o convite da Prefeitura de Capistrano e os parabenizou pela recepção aos artistas da festa de domingo. "Infelizmente, o público não compareceu por escolha que talvez não gostasse do nosso show ou por seus motivos, e tá tudo bem", disse.