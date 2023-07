Carga ilegal de madeira nativa é apreendida pela Polícia Ambiental em Canindé

Um caminhão carregado de madeira foi apreendido pela Polícia Ambiental neste sábado, 22, em Canindé, a 121 quilômetros de Fortaleza. A carga, de aproximadamente 30 metros cúbicos, tinha origem ilícita e seria transportada para uma fábrica de cerâmica na cidade.

A madeira foi recolhida ilegalmente no município de Pentecoste, conforme admitiu o próprio motorista do caminhão. Ele foi abordado pelos agentes de Segurança durante fiscalização de rotina na localidade de Caiçara, zona rural do município.

Os policiais solicitaram o Documento de Origem Florestal (DOF), cuja emissão é obrigatória para o transporte de madeira. O homem confessou que não possuía autorização para carregar o material. Ele foi autuado em flagrante e conduzido para a Delegacia Regional de Canindé.

Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado na sequência. Segundo a Polícia Ambiental, a madeira é do tipo mameleiro, também chamada de lenha nativa.