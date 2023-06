Caminhão com cestas básicas em direção a Canindé pega fogo na BR-020

Crédito: Reprodução / Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará

Um caminhão pegou fogo às margens do quilômetro (km) 322 da BR-020, nos arredores de Ipueira dos Gomes, em Caridade, na tarde dessa quinta-feira, 1º.. O veículo levava uma carga de cestas básicas com destino à Secretaria de Assistência Social do município de Canindé. Agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) controlaram as chamas.

Uma equipe da corporação foi acionada por volta das 15h30. Ao chegarem ao local, os bombeiros perceberam que a cabine do veículo estava tomada pelo fogo. Parte das cestas básicas também foi queimada, embora um grande estoque tenha sido preservado.

De acordo com o motorista do caminhão, o veículo sofreu uma falha elétrica, produzindo fogo no seu interior.

