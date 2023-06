Seis pessoas são presas suspeitas de tráfico de drogas em Canindé

Seis suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos no bairro Monte, em Canindé, nesta quarta-feira, 31, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Os capturados também são acusados de integrarem uma organização criminosa em ação no município e de porte ilegal de arma de fogo.

Os agentes chegaram aos suspeitos após receberem informações de que haveria pessoas armadas em uma residência da cidade. Após adentraram no recinto, os policiais perceberam a presença de drogas, de um pistola e de um colete balístico.

Todos os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Canindé. Os seis detidos se encontram à disposição da Justiça.

