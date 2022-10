Motorista é preso pela PRF por dirigir carreta embriagado em Canindé

21:56 | Out. 29, 2022

Homem apresentou teor alcoólico quase quatro vezes superior ao limite estipulado pela lei e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município

Um motorista de 57 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por dirigir uma carreta bitrem alcoolizado. A abordagem aconteceu no quilômetro 311, da BR-020, em Canindé, a 121 quilômetros de Fortaleza, após denúncia de populares.

Segundo os agentes policiais, o homem apresentou teor alcoólico de 1,27 mg/L de ar expelido pelos pulmões. O resultado é quase quatro vezes superior ao limite estipulado pela lei para configurar o crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ao ser abordado, o condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez, como odor etílico, voz trôpega e olhos vermelhos, não sabendo responder, nem mesmo, de qual cidade estava vindo. A prisão aconteceu durante “Operação Eleições 2022 - 2º Turno” da PRF.

Diante do caso, uma equipe policial saiu em busca do veículo e, antes da abordagem, puderam presenciar o condutor fazendo ultrapassagens forçadas, frenagem bruscas e zigue-zague na condução do bitrem.

O motorista foi preso em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Canindé.

