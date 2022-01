Vídeo mostra tumulto e agressões entre jovens durante batalha de dança em Canindé

A Polícia Civil apura as circunstâncias do caso. "Imagens gravadas no momento do ocorrido, em que aparecem crianças em meio à briga, são analisadas pela autoridade policial", disse a Secretaria da Segurança Pública

Uma batalha de dança marcada para acontecer no domingo, 9, reuniu centenas de jovens, que iniciaram um tumulto e se agrediram. O caso foi registrado na Praça Tomaz Barbosa, em Canindé, a 174,5 km de Fortaleza.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), houve um desentendimento entre os presentes no local, o que teria provocado o tumulto. Com a chegada da Polícia Militar, as pessoas fugiram.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do caso por meio Delegacia Regional de Canindé. "Imagens gravadas no momento do ocorrido, em que aparecem crianças em meio à briga, são analisadas pela autoridade policial", disse a SSPDS, em nota

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, por meio do telefone (85) 3343 6813, da Delegacia Regional de Canindé. As denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (88) 3530 1685, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

