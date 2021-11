Estelionatária foragida da Justiça é presa pela PRF em Canindé

A prisão aconteceu após abordagem de um veículo em que a mulher estava. A foragida da Justiça apresentou um documento com nome falso para os agentes rodoviários federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu uma mulher acusada de praticar vários golpes financeiros em diferentes estados. A prisão aconteceu após fiscalização dos policiais no quilômetro 310 da BR 020, nessa segunda-feira, 22, no município de Canindé. A mulher, de 39 anos, era foragida da Justiça pela prática de estelionato.

Os agentes rodoviários federais realizaram uma abordagem ao automóvel de modelo IX35, da Hyundai, por volta das 17h20min. Foi feita uma fiscalização e identificação do condutor e dos passageiros. A mulher, que estava no veículo, apresentou um documento de identidade com nome falso, expedido pela Secretaria de Segurança da Bahia.

Após consulta aos sistemas foi descoberto o nome verdadeiro, e constatado ainda de que havia contra ela um mandado de prisão em aberto pelo crime de estelionato, expedido pela 1ª Vara Criminal de Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. A mulher foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Canindé.



