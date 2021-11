Incêndio de pequenas proporções atinge subestação da Enel de Canindé

No início da tarde desta quarta-feira, 10, um incêndio de pequenas proporções atingiu a subestação de energia da companhia de energia elétrica Enel do município de Canindé, a 121 quilômetros de Fortaleza. O caso ocorreu após uma falha em um alimentador de energia da subestação do município, que ocasionou o fogo em uma fiação próxima à estrutura. O fornecimento de energia de 97% dos clientes afetados foi restabelecido.

Veja vídeo

Por volta das 12h46min, a 6ª Companhia do Corpo de Bombeiros (6ª Cia/3º BBM), da cidade de Canindé, foi acionada para controlar o fogo no local e evitar novos focos de incêndio.

Conforme a Enel, em nota enviada ao O POVO, a situação foi rapidamente controlada, e o fornecimento de energia de 97% dos clientes afetados foi restabelecido em cerca de três minutos.

A empresa informou ainda que técnicos estão trabalhando no local para normalizar totalmente a situação. A companhia não informou quais regiões foram afetadas com a falta de energia no município devido ao caso.

