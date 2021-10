Depósito de materiais de construção incendeia atrás da prefeitura de Canindé

Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de materiais de construção por detrás da sede da Prefeitura de Canindé, a 121,1 quilômetros de Fortaleza, na manhã deste domingo, 10. Segundo o tenente Erasmo Costa, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), foram sete horas de trabalho intenso e, contando com o rescaldo, foram quase dez horas de ação, finalizando às 21h30. O prédio da prefeitura não foi atingido, e ninguém se feriu.

“O prédio fica por trás da Prefeitura Municipal de Canindé, praticamente parede com parede. Foi um incêndio de grandes proporções”, informa Costa. Segundo ele, a guarnição de Canindé contou com o apoio do reforço dos Bombeiros de Quixadá e de Guaramiranga. Os bombeiros conseguiram isolar o incêndio dentro do galpão, e nenhum outro prédio ou residência foi atingido.

A maior preocupação dos bombeiros foi que, por se tratar de um depósito de material de construção, os materiais guardados eram altamente inflamáveis: solventes, tintas, canos, pcv, entre outros. “Fizemos o isolamento, conseguimos conter o incêndio. O trabalho das equipes foi incansável e paramos por volta de 21h30”, aponta.

Segundo o tenente, além da prefeitura, foram preservados os prédios da Câmara Municipal da cidade e residências vizinhas. A Perícia Forense do Ceará deve investigar as causas do incêndio.



