Em dois dias, duas pessoas trans são assassinadas no Ceará; pelo menos quatro forma mortas em 2023

Crimes ocorreu no último domingo, 12, no bairro Praia, em Camocim; e nessa segunda, 13, em Fortaleza. Foi pelo menos o quarto assassinato de pessoas trans neste ano no Estado

Uma mulher trans de 36 anos, identificada apenas pelo apelido de Caju, foi morta a facadas no último domingo, 12, no bairro Praia, em Camocim (Litoral Oeste do Estado). O suspeito do crime, Josiel Pereira dos Santos, de 31 anos, foi preso em flagrante. Um dia depois, nessa segunda-feira, Renna Rodrigues, 37, outra mulher trans, também foi assassinada.



Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu após uma discussão entre a vítima e o assassino — a pasta não informou o teor. Josiel foi preso “pouco tempo” depois pela Polícia Militar, informou a SSPDS. Uma faca foi apreendida com ele.



Submetido a audiência de custódia ainda no domingo, Josiel teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva. A Delegacia Regional de Camocim prossegue com as investigações sobre o caso.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelo menos quatro pessoas trans já foram mortas no Estado em 2023

Neste ano, conforme levantamento de O POVO, pelo menos, quatro pessoas trans foram assassinadas no Estado. Além disso, nesta segunda-feira, 13, o corpo de um mulher foi encontrado boiando na Praia de Iracema. Renna Rodrigues, de 37 anos, foi encontrada com lesões provocadas por arma branca. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga as circunstâncias do caso.

Em 18 de fevereiro, uma mulher trans de de 27 anos, identificada apenas como Mirela, foi morta a pauladas e pedradas em sua residência localizada no bairro Floresta. Já em 11 de fevereiro, Luara de Souza Machado, de 27 anos, foi morta a facadas no bairro Siqueira. Nesta terça-feira, 14, um suspeito do crime, Gilvan Almeida Barbosa, de 27 anos, foi preso temporariamente.



E, no dia 8 de fevereiro, outra mulher trans, identificada apenas pelo apelido de Lelê, de 19 anos, foi encontrada morta no Rio Cocó, altura do bairro Jardim das Oliveiras.

Tags