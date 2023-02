Suspeito de desviar R$ 1,2 milhão de banco no Piauí é preso em Camocim

Um bancário, de 39 anos, foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na última terça-feira, 31 de janeiro, em Camocim, a 357,9 km de Fortaleza, suspeito de desviar R$ 1,2 milhão de uma agência bancária no Piauí.

Segundo a PMCE, o bancário teria fugido do Piauí para fugir da polícia após se apropriar do dinheiro. Quando foi abordado por policiais no litoral Norte do Estado, ele portava R$ 21 mil em espécie, além de cartões bancários, dois aparelhos celulares e uma chave de cofre.

A polícia teria recebido denúncias de que o suspeito estava trafegando em um carro com a placa do estado do Piauí e agia de forma suspeita. O veículo foi conduzido junto com o material apreendido para a Delegacia Regional de Camocim e o homem foi autuado por peculato.

O caso deve ficar a cargo da Polícia Civil do Estado do Piauí (PC-PI) que será contatada pelas forças de segurança cearenses.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101.0181

Delegacia Regional de Camocim: (88) 3621.6475



