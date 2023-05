Acusado de matar a ex-mulher e causar acidente com caminhão-tanque é condenado a 24 anos de prisão

Um homem acusado de matar a ex-mulher a pauladas e jogar o carro contra um caminhão-tanque na CE-040, em julho do ano passado, foi condenado a 24 anos de prisão, na última quarta-feira, 3, em Beberibe, a 82 km de Fortaleza. Francisco Fabrício foi sentenciado pelos crimes de homicídio, com as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, e tentativa de homicídio qualificado por poder resultar perigo comum.

Relembre o caso

Na manhã de 16 de julho de 2022, Francisco Fabrício assassinou a ex-esposa, Maria Vânia Pereira Fabrício, 42, na comunidade de Sucatinga, zona rural de Beberibe. A vítima do feminicídio era servidora pública em uma escola da rede municipal de Beberibe. De acordo com testemunhas presentes no dia do acidente, a mulher era servidora pública em uma escola da rede municipal de Beberibe e estava em processo de divórcio com o assassino.

Após cometer o feminicídio, Fabrício invadiu a rodovia na contramão e colidiu frontalmente com um caminhão que transportava óleo diesel e passava pelo local. Devido a colisão, o veículo de grande porte tombou no meio da pista e despejou parte da carga.

Já o carro de Francisco foi arremessado no corredor viário e teve o capô completamente destruído. As informações foram confirmadas ao O POVO à época pelo 1º Pelotão da Polícia Militar de Beberibe, que esteve no local para isolar a área e comandar o trânsito.

Os condutores foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros Militar, com diferentes danos físicos. O motorista do caminhão sofreu apenas leves escoriações e não necessitou de atendimento médico, enquanto Francisco ficou preso às ferragens do carro com ferimentos graves e precisou ser levado ao Hospital Municipal de Beberibe.

Na época a prefeita de Beberibe, Michele Queiroz, lançou uma nota nas redes sociais, lamentando o assassinato da servidora. "Meu profundo pesar a família de Maria Vânia, que foi assassinada hoje pelo companheiro em Sucatinga. Servidora da escola Manoel de Lima. Um triste caso de feminicídio. Que haja justiça por Vânia. Muito triste", escreveu a gestora.

A condenação foi oficializada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Beberibe, que decidiu pelo cumprimento da sentença de Fabrício em regime fechado. A decisão ocorreu após as teses defendidas pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) serem acolhidas no caso.

