Prefeita de Beberibe anuncia cancelamento de Carnaval em 2022

Em uma entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, 1º, a prefeita de Beberibe, Michelle Cariello de Sá Queiroz (PL), informou que não haverá Carnaval em 2022 no município. De acordo com ela, a medida foi tomada após cancelamento de Edital de Carnaval 2022, anunciado pelo governador Camilo Santana nessa segunda-feira, 29.



"Até então, nós nos posicionamos em relação ao Réveillon, mas [em relação] ao Carnaval, a gente estava aguardando. Então, a orientação do Governo do Estado é que não se faça nem Réveillon e nem Carnaval, já que ainda se considera recente devido à onda dessa nova variante, que não sabemos se vai ser grave ou não", explica Michelle se referindo à variante Ômicron, com dois casos já confirmados no Brasil.

Ainda segundo a prefeita, o foco no momento é completar o esquema vacinal de pessoas que não receberam a segunda dose (D2) no município, além da dose de reforço (D3) que vem sendo aplicada em todo o Estado. "A gente está bem, mas ainda falta a segunda dose de algumas pessoas e o terceiro reforço que está sendo orientado", pontua.



A prefeita também reconhece que o Carnaval de Beberibe, antes da pandemia, é um dos mais frequentados do Ceará, com altos índices de aglomeração. "Eu acho imprudente fazer festas com grandes aglomerações. Lá aglomera, né? É um Carnaval bastante conhecido. A gente já estava se organizando para fazer Réveillon e Carnaval, fazer o edital e tudo, mas a gente resolveu não fazer, resolvemos ontem", finaliza Michelle.

