Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha em Beberibe

Um homem foi preso na tarde da última sexta-feira, 15, suspeito de estuprar a própria filha, de 15 anos. O caso foi registrado no município de Beberibe, a 83 km de Fortaleza. Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o homem de 41 anos praticava o crime há, pelo menos, um ano.

O fato foi registrado na Delegacia Municipal de Beberibe no último dia 11 deste mês. De acordo com levantamentos policiais, em uma das ações criminosas, a vítima foi ameaçada com uma faca e obrigada a tomar medicamentos para evitar gravidez.

Um mandado de prisão preventiva foi aceito pelo Poder Judiciário local. Após ser capturado, o homem foi conduzido à sede da delegacia. O suspeito encontra-se em unidade prisional, onde responderá pelo crime de estupro.



