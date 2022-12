Ceará: vigilante morre após ser lesionado em roubo a escola no Interior

Um vigilante de uma escola técnica no bairro de Sanharão, em Baturité, a 93km de Fortaleza, morreu após ação criminosa na tarde do último sábado, 26. Segundo a Secretaria da Segurança Publica e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) analisa as circunstâncias de um roubo, seguido de lesão corporal e morte. Outro vigilante que estava no local sobreviveu.

Durante o crime, os suspeitos abordaram as vítimas e subtraíram uma arma de fogo e um colete balístico e, em seguida, alvejaram a dupla de seguranças. Elas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde da cidade.

O POVO apurou que um deles tinha 38 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta segunda-feira, 28, enquanto o outro teve alta e está bem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até o momento da publicação desta matéria, equipes da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) reforçam as buscas na região. A Delegacia Regional de Baturité realiza diligências no intuito de identificar e capturar os infratores.

Sobre o assunto Mulher é presa com 7 quilos de entorpecentes no interior do Ceará

Polícia captura sete suspeitos de envolvimento em homicídio no CE

PF faz apreensão de drogas dentro de encomendas para cearenses nos Correios

Tags