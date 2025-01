Comerciante é morta na frente do próprio estabelecimento em Barbalha

Uma comerciante foi morta a tiros na frente do próprio estabelecimento, no município de Barbalha, à 548 quilômetros de Fortaleza, na segunda-feira, 30. O caso foi confirmado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme o órgão, a vítima foi socorrida a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. As investigações do caso estão com a Delegacia Municipal de Barbalha.