Câmeras de segurança registram roubo em posto de gasolina, em Aracoiaba; veja vídeo

Câmeras de segurança registraram roubo ocorrido em um Posto de Combustível, no Centro de Aracoiaba, localizado na microrregião de Baturité. Agentes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investigam o caso. Segundo os primeiros levantamentos, três indivíduos armados chegaram em uma moto e levaram dinheiro e pertences de duas vítimas que trabalhavam no local. O caso aconteceu na madrugada deste sábado, 26.

A PC-CE ressalta a importância do registro de Boletim de Ocorrência (BO), que pode ser feito presencialmente, ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site (delegaciaeletronica.ce.gov.br), em qualquer hora do dia ou da noite. A Deletron atende todo o Estado do Ceará .

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags