Polícia prende dupla suspeita de furtar cheques e euros de pousada de luxo em Aracati

A Polícia Militar do Ceará prendeu nesta terça-feira, 28, dois homens suspeitos de terem furtado uma pousada de alto padrão no município de Aracati, Região Metropolitana de Fortaleza. Durante a ação criminosa, ocorrida na última segunda-feira, 29, a dupla conseguiu recolher celulares, cheques, dinheiro em espécie e mais de €$ 6 mil em moeda estrangeira (euro), que corresponde a quase R$ 40 mil. Os suspeitos foram localizados durante patrulhamento de rotina do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) no bairro Tabajara, a poucos metros do local onde o empreendimento fica localizado.



As equipes policiais trafegavam pelas ruas da localidade quando suspeitaram do comportamento de um homem que estava no interior de um táxi. Ao realizar abordagem, os agentes encontraram mochilas com R$ 21 mil, €$ 6.110 mil e mais de R$ 300 mil em cheques, além de aparelhos celulares. Na ocasião, os militares foram informados pela base policial sobre o furto à pousada registrado no dia anterior e questionaram o homem a respeito da procedência do dinheiro. Em resposta, ele não só admitiu participação no crime como ainda indicou quem seria o seu comparsa e onde os agentes poderiam localizá-lo.

A partir das informações, os policiais encontraram o segundo suspeito em uma barraca de praia em Canoa Quebrada. Com ele, a corporação encontrou mais dinheiro em espécie e o restante do material que havia sido furtado. Ambos foram conduzidos até a Delegacia Regional de Polícia Civil de Aracati e autuados por furto. Os valores e objetos recuperados foram devolvidos aos proprietários da pousada.



