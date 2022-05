Aquiraz: polícia prende homens poucas horas após tentativa de homicídio

Um grupo suspeito de tentativa de assassinato foi preso poucas horas após o crime em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. A ação aconteceu na terça-feira, 10.

O crime aconteceu no bairro Prainha, onde a vítima teria sido baleada em local público. O atentado teria relação com uma disputa entre grupos criminosos, segundo a Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Após o atentado, os policiais receberam características físicas dos possíveis criminosos, e começaram as buscas. O primeiro suspeito foi preso em Maranguape, também na Região Metropolitana, e levou a equipe de investigação a outros dois, em Aquiraz.

Além dos suspeitos, durante as investigações, os policiais localizaram e apreenderam duas armas de fogo. Kauan Victor Rodrigues dos Santos, de 19 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. José Vitor Silva Lima, de 22 anos e Chelby de Paula Lima, de 43 anos, foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Metropolitana de Aquiraz, que está responsável pelas investigações. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Aquiraz: (85) 3101 2816

