Menina de 8 anos perde carta em que pedia boneca para o Papai Noel e recebe surpresa

Elizabeth Araújo do Rosário perdeu a carta minutos antes de encontrar com o Papai Noel em um passeio de escola realizado no município de Arquiraz, no Ceará

A pequena Elizabeth Araújo do Rosário, 8, contou em poucas palavras um pouco de sua história e o que ela desejava ganhar neste Natal por meio de uma carta. Planejando entregá-la para o Papai Noel quando o encontrasse em um passeio da escola, a menina, moradora do município de Aquiraz, no Ceará, acabou perdendo-a poucos minutos antes. A carta, no entanto, foi encontrada e ela acabou recebendo uma surpresa de pessoas que ficaram sensibilizadas.

A história começa por meio de uma visita à Casa do Papai Noel, na Praça Matriz, em Aquiraz, na noite da última segunda-feira, 13. Sendo um evento organizado pelo prefeito do município, Bruno Gonçalves (PL), tendo como tema "Aquiraz de Luz: a magia do Natal vive", alguns ônibus de transporte escolar levaram crianças de escolas da região para o passeio, proporcionando o encontro delas com o Papai Noel. Elizabeth foi uma das crianças contempladas com a iniciativa.

Para realizar o passeio, o Colégio José Almir da Silva, o qual a menina estuda, sugeriu que os alunos escrevessem cartas ao Papai Noel como forma de incentivar a escrita e o aprendizado. Em poucas palavras, Betinha, forma que se apresentou na carta e como é chamada, contou um pouco sobre a sua vida e também o que desejava ganhar neste Natal.

"Querido Papai Noel, meu nome é Betinha. Eu tenho 8 anos, moro com a minha tia porque a minha mamãe foi pro céu. Neste Natal, eu gostaria de ganhar uma boneca Barbie, pois eu fui uma boa aluna. Um beijo no senhor e um abraço apertado. Feliz Natal”, escreveu a menina.

Foto: Arquivo pessoal

A carta, no entanto, foi perdida quando a Elizabeth ia descer do ônibus, já chegando no local do passeio. A diretora pedagógica do colégio, Adriana Alves, contou que a menina chegou a perguntar para uma das professoras se poderia fazer o pedido mesmo sem a carta, apenas conversando com o Papai Noel quando o encontrasse. “Ela ficou meio triste, mas teve a oportunidade de falar com o Papai Noel e fez o pedido”, explica a diretora.

Na volta para casa, ao encerrar a rota de um dos ônibus utilizados para a visita à Casa do Papai Noel, o motorista João Elison acabou encontrando a carta perdida. Ao ler o conteúdo dela, ficou sensibilizado e decidiu mostrar aos colegas de trabalho no dia seguinte. Assim, na terça-feira, 14, Renato Oliveira e outros dois homens leram as palavras escritas por Elizabeth e se emocionaram.

“Estávamos merendando no centro do Aquiraz, quando eu peguei a carta, li para todos da mesa e todos se comoveram. Então, eu, João, Henrique e Roberto decidimos fazer essa ação para ela, indo pela tarde na escola. Antes de irmos, ligamos para lá para saber se a garota estava lá, então nós fomos e deixamos os presentes para ela”, conta Renato. Os quatro homens, então, decidiram realizar o pedido que a menina havia feito na carta.

Além da boneca, Elizabeth ganhou outros presentes de pessoas que se sensibilizaram com sua história. “Ela virou a sensação da escola, muita gente quer ajudar. Ela falou que o sonho dela é ganhar uma bicicleta, então a gente está estudando uma forma de como dar uma bicicleta para ela, porque não existe só uma Elizabeth, existem várias outras crianças, onde ela representa a situação vivenciada por outras crianças também”, completa a diretora Adriana.

Foto: Arquivo pessoal

Motoristas de transporte escolar em Aquiraz e funcionários do Colégio José Almir da Silva na surpresa feita para Elizabeth Araújo do Rosário

