Criança de cinco anos leva 20 pontos no rosto após ser atacada por cachorro na Prainha, em Aquiraz

Na tarde do último sábado, 2, equipe do Demutran que patrulhava a região da Prainha foi acionada para socorrer menina que havia sido ferida por um cão

Um cachorro atacou uma criança de cinco anos na Prainha, em Aquiraz, na tarde do último sábado, 2. Uma equipe do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Aquiraz, que estava em patrulhamento nas proximidades do local da ocorrência, foi acionada para ajudar no salvamento.

O cão era da raça husky siberiano. A dona do cachorro seria uma vizinha da família da criança. O POVO não conseguiu confirmar se houve registro do caso na Polícia.

A criança foi levada de imediato para o hospital, onde recebeu atendimento de emergência. A criança levou 20 pontos no rosto, mas passa bem.

Numa foto postada no Instagram da Prefeitura de Aquiraz, a menina aparece nos braços do avô e ao lado da mãe com curativos na testa e no lado direito do rosto.

Segundo testemunhas do ocorrido, o animal “atracou uma mordida na cara dela (da menina)” após a garota ter tocado no cachorro. “O pai estava com ela toda enfaixada, pingando sangue, quando o Demutran passou e levou o ele e a criança ao hospital”, afirma.

O POVO não conseguiu contato com os familiares da criança.

Em informação dada por Welsen Santiago, um dos agentes que participou do resgate da menina, quem acompanhou ela no carro era, na verdade, o avô paterno.

Ataques de cachorros em crianças

Segundo a diretora do Instituto Pasteur, um centro de pesquisa sobre raiva animal ligado ao governo do Estado de São Paulo, Neide Takaoka, as crianças podem despertar o instinto predador do cachorro por serem pequenas.

Além de correrem o risco de serem confundidas com uma presa, o pouco discernimento dos pequenos no trato com o bicho pode despertar um comportamento agressivo por parte do animal. "A criança gosta de pegar no cachorro, acha que pode abraçar, apertar. Até o mais pacífico dos cachorros uma hora pode reagir", explica Neide Takaoka.

Para evitar ataques, uma criança pequena nunca deve ser deixada próxima a um cachorro sem supervisão de um adulto.

O que fazer quando um cachorro atacar?

Assim que a pessoa for mordida por um cachorro, deve-se tomar algumas medidas:

- Lavar imediatamente o ferimento com água e sabão para remover bactérias que possam estar presentes na boca do animal. Fazer isso mesmo que a ferida não tenha sangrado;

- Estancar o sangramento utilizando um pano limpo e fazendo pressão sobre o local durante alguns minutos;

- Ir ao hospital para realizar curativos;

- Ir ao posto de saúde para tomar vacina antirábica e antitetânica.

(Com informações são dos site Tua Saúde e Pet Love).



