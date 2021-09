SSPDS atua para aproximar Polícia e comerciantes locais em Aquiraz

Agentes de segurança dialogaram com moradores do bairro Camará, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), para estabelecer relações de confiança com a comunidade, nessa quinta-feira, 23. A ação faz parte de uma atuação estratégica da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e criar proximidade entre Polícia e comerciantes. Iniciativa foi realizada depois que os comerciantes amanheceram e portas fechadas devido extorsões e ameaças de facções criminosas.



De acordo com a Polícia Militar do Ceará, as diligências foram concentradas em imóveis comerciais, mas ao longo do dia, os policiais conversaram com os moradores. São PMs treinados com habilidades para relação com a população. As informações foram divulgadas pelo major Messias Mendes, do Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada da PMCE (BPEsp), responsável pelo Grupo de Apoio às Vítimas de Violência (GAVV). A base da Polícia Militar, que está no bairro Camará, deverá ficar 24 horas na região.

Sobre o assunto Advogado é preso tentando levar bilhete de detento em presídio em Aquiraz

Homem é preso suspeito de estupro contra adolescente que conheceu pela Internet

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Há comerciantes que moram no lugar há mais de dez anos e tiram o sustento das vendas. A informação apurada pelo O POVO é que o valor cobrado pelas facções é tão alto que, sem condições financeiras para realizar o pagamento, levou proprietários à falência. Mercantis e lotéricas da região permaneceram sem funcionar na última quinta-feira, 23. Em uma casa lotérica, os criminosos chegaram a colocar o valor do "pedágio" no medidor da eletricidade.

Tags