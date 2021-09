Bebê sofre queimaduras durante banho em maternidade no Aquiraz; quadro de saúde é estável

A técnica de enfermagem responsável por queimar a criança com água quente foi afastada do cargo. O recém-nascido está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e tem quadro de saúde estável

Um bebê sofreu queimaduras na perna durante banho que tomou na maternidade do Hospital Geral Manoel Assunção Pires, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa quarta-feira, 8. A técnica de enfermagem responsável por queimar a criança com água foi afastada do cargo. O recém-nascido está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e tem quadro de saúde estável.

Devido a gravidade da queimadura, o bebê, de sexo masculino, precisou ser levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), onde segue na ala de tratamento intensivo. Os pais da criança têm relatado o caso no perfil que mantém juntos no Instagram. Abalado, o casal publica fotos do filho e lamenta não ter retornado para casa com o pequeno- que já tinha um quarto montado a sua espera.

"Eu nunca imaginei que ia chegar no seu quartinho sem você nos meus braços. Dói só de pensar que estou longe de você, mas creio que você vai sair dessa meu guerreiro. Mamãe e Papai estão te esperando", escreveu a mãe do bebê em uma foto publicada no stories.

O POVO ligou para o hospital, mas atendente informou que não poderia falar a respeito, assim como os demais funcionários da entidade. Por meio do WhatsApp, a assessoria da prefeitura de Aquiraz confirmou que a queimadura foi ocasionada devido a profissional ter banhado o bebê com água quente.



No dia seguinte ao ocorrido, na quinta-feira, 9, o órgão chegou a divulgar uma nota em suas redes sociais onde informou estar prestando assistência ao bebê e a família. Entidade também contou que afastou "imediatamente" a funcionária responsável por queimar criança.

"Esse fato isolado não condiz com a atual credibilidade da maternidade de Aquiraz, na qual aumentou o número de partos em 210% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso demostra a confiança das mamães aquirazenses em terem seus bebês no município", ressaltou na nota (veja íntegra abaixo).

Quadro de saúde da criança é estável

Assessoria da prefeitura também disponibilizou ao O POVO duas atualizações sobre o quadro de saúde do pequeno, emitidas por profissionais que acompanham o caso de perto. Na primeira, consta que a criança tem um quadro de icterícia, "condição comum nessa fase", e que passaria por um "tratamento de fototerapia" nas "áreas que não foram lesionadas, como no dorso e na cabeça".

"No momento, o quadro clínico do bebê é estável. Encontra-se em observação e aguarda vaga para internação no setor de tratamento de queimaduras, para que a mãe possa ter a presença de um acompanhante", dizia nota do IJF.

Na segunda atualização, feita nesta sexta-feira, 10, a pedido da prefeitura de Aquiraz, um dermatologista constatou que a criança apresenta 16% de "acometimento da superfície cutânea, por suspeita de queimadura de moderada profundidade, atingindo a epiderme e a junção derme-epiderme".

Contudo, consta que a criança não tem "sinal de infecção secundária ou complicação do quadro, com ótimo prognóstico de recuperação". Nota também destaca que o bebê está na UTI em decorrência da icterícia neonatal (coloração amarelada da pele), "que nada tem haver com as queimaduras".

Confira nota da prefeitura na íntegra:

A Prefeitura de Aquiraz lamenta profundamente o ocorrido e salienta que está prestando toda a assistência necessária para o bebê e sua família. A criança foi transferida para o IJF, em Fortaleza, e a direção do hospital está acompanhando a evolução clínica da criança. No momento, o bebê está em observação e passa pelo tratamento de fototerapia nas áreas do corpo que não foram lesionadas. Bem como aguarda vaga para internação no setor de tratamento de queimaduras.

Após receber alta, a criança será acompanhada de perto e terá todo o apoio médico e hospitalar necessário para a continuidade do tratamento.

A direção do Hospital Geral Manoel Assunção Pires, assim que tomou conhecimento do caso, afastou imediatamente a funcionária do quadro de profissionais da gestão.

Esse fato isolado não condiz com a atual credibilidade da maternidade de Aquiraz, na qual aumentou o número de partos em 210% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso demostra a confiança das mamães aquirazenses em terem seus bebês no município.

A Prefeitura de Aquiraz salienta, ainda, que todos os funcionários do quadro obstétrico da maternidade irá passar por uma reciclagem para que um fato como esse não venha a ocorrer novamente.

