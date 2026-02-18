"Terminamos o carnaval com um dos menores índices de violência da história", afirma Elmano

"Menores índices de violência da história", afirma Elmano sobre mortes no CarnavalNúmeros dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) devem ser divulgados ao longo desta quarta-feira, 18, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que o Estado encerrou o período do Carnaval com “um dos menores índices de violência da história”. A declaração foi feita na manhã desta quarta-feira, 18, em publicação nas redes sociais.
Segundo o chefe do Executivo, os dados consolidados sobre os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), que reúne casos de homicídio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio, serão divulgados ao longo do dia pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).
Durante o Carnaval, mais de 9,3 mil agentes das forças de segurança atuaram na operação em cerca de 100 municípios cearenses entre às 18 horas da sexta-feira, 13, e 6 horas desta quarta-feira, 18. Atuaram no período policiais civis e militares, além de agentes do Corpo de Bombeiros e Perícia Forense.
“Agradeço a cada profissional do estado e dos municípios envolvidos na operação pelo empenho. E ao povo por buscar um carnaval de alegria e paz”, escreveu o governador na publicação.
Ceará teve janeiro menos violento dos últimos seis anos, com menos de 200 mortes
O Ceará registrou em janeiro passado o mês menos violento em seis anos, com menos de 200 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). Foram acumulados até o dia 31 do mês 191 mortes violentas, sendo o menor número desde outubro de 2019. No período, o Estado registrou 176 homicídios.
O POVO mostrou que os números representam queda no índice de homicídios em Fortaleza, Região Metropolitana (RMF). Com 42 CVLIS, a Capital teve seu mês com menos mortes violentas em toda a série histórica.Na RMF, foram 36 crimes do tipo, melhor resultado em 14 anos. (Colaborou Lucas Barbosa)