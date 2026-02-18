"Terminamos o carnaval com um dos menores índices de violência da história", afirma Elmano

Governador Elmano de Freitas (PT) em coletiva sobre os resultados do sistema de metas da Segurança Pública do Ceará de 2025 / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que o Estado encerrou o período do Carnaval com “um dos menores índices de violência da história”. A declaração foi feita na manhã desta quarta-feira, 18, em publicação nas redes sociais. Segundo o chefe do Executivo, os dados consolidados sobre os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), que reúne casos de homicídio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio, serão divulgados ao longo do dia pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

LEIA MAIS | Ceará não atinge meta de redução de mortes violentas em 2025