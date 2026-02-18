Quadra chuvosa atinge Fortaleza e mais de 70 cidades

Quadra chuvosa: Fortaleza e mais de 70 municípios têm acumulados; veja previsãoChoró apresentou o maior índice pluviométrico, com 79 milímetros (mm); previsão do tempo indica trovoadas no Cariri e no Litoral
Ceará registrou chuvas em 71 municípios, das 7 horas de terça, 17, às 7 horas desta quarta-feira, 18. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Chuvas intensas: 117 municípios do Ceará estão sob perigo potencial; VEJA
Choró apresentou o maior índice pluviométrico, com 79 milímetros (mm).
Segundo dados da Funceme, os demais municípios com precipitações foram Sobral (69 mm), Solonópole (64 mm), Maranguape (63 mm), Jaguaribe (60 mm), São Gonçalo do Amarante (59, 2 mm), Paracuru (56 mm), Fortaleza (52 mm) e Quixadá (50 mm).
Leia mais
Sertão Central e Inhamuns, Litoral Norte, Litoral de Fortaleza, Jaguaribana e Litoral do Pecém lideram principais acumulados.
Acumulados na Capital geraram alagamentos, cancelamentos de Carnavais e demais transtornos.
Situação já havia sido previamente informada, mediante três avisos de chuvas intensas emitidos pela Funceme.
Previsão do tempo indica trovoadas no Cariri e no Litoral
Ainda conforme a Fundação, os maiores acumulados de precipitação tendem a se concentrar pela madrugada e início da manhã, principalmente no Cariri, na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e áreas da faixa litorânea nesta quarta.
Trovoadas isoladas são esperadas no Cariri e algumas áreas da faixa litorânea.
Enquanto nesta quinta-feira, 19, os maiores acumulados se concentram em zonas do sul do Estado, principalmente Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.
Pluviosidades previstas são influenciadas por efeitos locais como temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento da Região Nordeste do Brasil, oriundo do Oceano Atlântico.
Veja a seguir previsão do tempo detalhada aos próximos dias no Ceará
- Quarta-feira, 18
Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri. No Cariri e algumas áreas do litoral, há possibilidade de trovoadas isoladas;
Manhã: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri pode haver chuva isolada.
- Quinta-feira, 19
Madrugada e manhã: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri pode haver chuva isolada.
- Sexta-feira, 20
Madrugada e manhã: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri pode haver chuva isolada.
Dez maiores chuvas por posto do dia
- Choró (Posto: CAICARINHA): 79 mm;
- Sobral (Posto: BOQUEIRÃO): 69 mm;
- Solonópole (Posto: SOLONÓPOLE): 64 mm;
- Maranguape (Posto: FAZENDA COLUMINJUBA): 63 mm;
- Jaguaribe (Posto: NOVA FLORESTA): 60 mm;
- São Gonçalo do Amarante (Posto: SANTO AMARO): 59, 2 mm;
- Sobral (Posto: AC. SOBRAL): 57 mm;
- Paracuru (Posto: JARDIM DO MEIO): 56 mm;
- Fortaleza (Posto: CAÇA E PESCA): 52 mm;
- Quixadá (Posto: TAPUIARA): 50 mm.