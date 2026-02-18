Duas cidades do CE registram temperaturas abaixo dos 20 °C

Duas cidades do Ceará registram temperaturas abaixo dos 20 °CSão Benedito e Poranga registraram, respectivamente, 18, 2°C, e 18, 9°C nesta Quarta-Feira de Cinzas, 18
Dois municípios do Ceará registraram temperaturas abaixo dos 20 graus Celsius (°C) na manhã desta Quarta-Feira de Cinzas, 18. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os menores índices foram observados em São Benedito, com 18,2 °C, e Poranga, com 18,9 °C.
Quatro cidades do Ceará registram temperaturas abaixo dos 20 °C; VEJA
As baixas temperaturas se concentraram na região Noroeste do Estado e foram registradas às 7 e às 6 horas, respectivamente, em cada cidade.
Localidades da Serra da Ibiapaba também contabilizaram chuvas nas últimas 24 horas. Em São Benedito, onde foi registrada a menor temperatura, o acumulado foi de 18 milímetros (mm). Já em Poranga, o volume chegou a 8 mm.
Em Fortaleza, o pico foi observado na Praia do Futuro, com 23,7 °C.
Confira, a seguir, as dez menores temperaturas registradas no Ceará.
Frio no Ceará: veja 10 menores temperaturas do dia
Dados extraídos da Plataforma de Coleta de Dados (PCD), da Funceme, às 10 horas desta quarta-feira, 18, e organizados a seguir em ordem crescente.
- São Benedito: 18, 2°C
- Poranga: 18, 9°C
- Piquet Carneiro: 20, 1°C
- Aiuaba: 20, 3°C
- Itatira: 20, 6°C
- Crato: 20, 8°C
- Araripe: 20, 9°C
- Varjota: 21, 3°C
- Canindé: 21, 4°C
- Parambu: 21, 4°C
Previsão do tempo indica trovoadas no Cariri e no Litoral
Chuvas acometeram 130 municípios do Ceará nas últimas 24 horas.
Ainda conforme a Fundação, os maiores acumulados de precipitação tendem a se concentrar pela madrugada e início da manhã, principalmente no Cariri, na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e áreas da faixa litorânea nesta quarta.
Trovoadas isoladas são esperadas no Cariri e algumas áreas da faixa litorânea.
Enquanto nesta quinta-feira, 19, os maiores acumulados se concentram em zonas do sul do Estado, principalmente Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.
Pluviosidades previstas são influenciadas por efeitos locais como temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento da Região Nordeste do Brasil, oriundo do Oceano Atlântico.
Grande instabilidade também é proveniente da Zona de Convergência Intertropical (Zcit), princial indutor dos volumes da quadra chuvosa.
Fenômeno é definido como banda de nuvens que circunda a faixa equatorial do globo terrestre, formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do Hemisfério Norte com os ventos alísios do Hemisfério Sul.