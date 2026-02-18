Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Duas cidades do CE registram temperaturas abaixo dos 20 °C

Duas cidades do Ceará registram temperaturas abaixo dos 20 °C

São Benedito e Poranga registraram, respectivamente, 18, 2°C, e 18, 9°C nesta Quarta-Feira de Cinzas, 18
Atualizado às Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dois municípios do Ceará registraram temperaturas abaixo dos 20 graus Celsius (°C) na manhã desta Quarta-Feira de Cinzas, 18. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os menores índices foram observados em São Benedito, com 18,2 °C, e Poranga, com 18,9 °C.

Quatro cidades do Ceará registram temperaturas abaixo dos 20 °C; VEJA

As baixas temperaturas se concentraram na região Noroeste do Estado e foram registradas às 7 e às 6 horas, respectivamente, em cada cidade.

Localidades da Serra da Ibiapaba também contabilizaram chuvas nas últimas 24 horas. Em São Benedito, onde foi registrada a menor temperatura, o acumulado foi de 18 milímetros (mm). Já em Poranga, o volume chegou a 8 mm.

Em Fortaleza, o pico foi observado na Praia do Futuro, com 23,7 °C.

Confira, a seguir, as dez menores temperaturas registradas no Ceará.

Frio no Ceará: veja 10 menores temperaturas do dia

Dados extraídos da Plataforma de Coleta de Dados (PCD), da Funceme, às 10 horas desta quarta-feira, 18, e organizados a seguir em ordem crescente.

Previsão do tempo indica trovoadas no Cariri e no Litoral

Chuvas acometeram 130 municípios do Ceará nas últimas 24 horas.

Ainda conforme a Fundação, os maiores acumulados de precipitação tendem a se concentrar pela madrugada e início da manhã, principalmente no Cariri, na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e áreas da faixa litorânea nesta quarta.

Trovoadas isoladas são esperadas no Cariri e algumas áreas da faixa litorânea.

Enquanto nesta quinta-feira, 19, os maiores acumulados se concentram em zonas do sul do Estado, principalmente Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Pluviosidades previstas são influenciadas por efeitos locais como temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento da Região Nordeste do Brasil, oriundo do Oceano Atlântico.

Grande instabilidade também é proveniente da Zona de Convergência Intertropical (Zcit), princial indutor dos volumes da quadra chuvosa.

Fenômeno é definido como banda de nuvens que circunda a faixa equatorial do globo terrestre, formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do Hemisfério Norte com os ventos alísios do Hemisfério Sul.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar