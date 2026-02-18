Duas cidades do CE registram temperaturas abaixo dos 20 °C

Imagem ilustrativa. Menores temperaturas foram registradas em São Benedito e Poranga nesta Quarta-Feira de Cinzas, 18 / Crédito: Samuel Setubal

As baixas temperaturas se concentraram na região Noroeste do Estado e foram registradas às 7 e às 6 horas, respectivamente, em cada cidade.

Localidades da Serra da Ibiapaba também contabilizaram chuvas nas últimas 24 horas. Em São Benedito, onde foi registrada a menor temperatura, o acumulado foi de 18 milímetros (mm). Já em Poranga, o volume chegou a 8 mm. Em Fortaleza, o pico foi observado na Praia do Futuro, com 23,7 °C. Confira, a seguir, as dez menores temperaturas registradas no Ceará.

Frio no Ceará: veja 10 menores temperaturas do dia Dados extraídos da Plataforma de Coleta de Dados (PCD), da Funceme, às 10 horas desta quarta-feira, 18, e organizados a seguir em ordem crescente. São Benedito: 18, 2°C

Poranga: 18, 9°C

Piquet Carneiro: 20, 1°C

Aiuaba: 20, 3°C

Itatira: 20, 6°C

Crato: 20, 8°C

Araripe: 20, 9°C

Varjota: 21, 3°C

Canindé: 21, 4°C

Parambu: 21, 4°C Previsão do tempo indica trovoadas no Cariri e no Litoral Chuvas acometeram 130 municípios do Ceará nas últimas 24 horas. Ainda conforme a Fundação, os maiores acumulados de precipitação tendem a se concentrar pela madrugada e início da manhã, principalmente no Cariri, na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e áreas da faixa litorânea nesta quarta.