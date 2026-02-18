Chuvas intensas: todo o Ceará recebe aviso de perigo de precipitações até sextaTodo o Estado está sob dois avisos de chuvas intensas, classificados como de perigo potencial e de perigo, válidos até às 10 horas desta sexta-feira, 20
Todo o Estado do Ceará está sob dois avisos de chuvas intensas, classificados como de perigo potencial e de perigo, válidos até às 10 horas desta sexta-feira, 20, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Quadro se inicia na manhã desta quarta-feira, 18.
O primeiro alerta, de perigo potencial, prevê precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h), podendo chegar a 50 mm por dia, além de ventos intensos com velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora (km/h).
Nesse cenário, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Já o segundo aviso, classificado como de perigo, indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou acumulados de 50 a 100 mm por dia, acompanhada de ventos que podem variar de 60 a 100 km/h.
Para esse caso, o Inmet aponta risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Cenário previsto ocorre em meio ao registro de chuvas em 134 municípios nas últimas 24 horas, segundo dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Transtornos decorrentes das precipitações geraram cinco ocorrências, como alagamentos e desabamentos, em Fortaleza.
Saiba instruções em caso de chuvas intensas
- Não se abrigar debaixo de árvores;
- Estacionar veículos longe de torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada, se possível, desligar;
- Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).