Chuvas intensas: todo o Ceará recebe aviso de perigo

Imagem da chuva em Fortaleza. Todo o Estado do Ceará está sob dois avisos de chuvas intensas, classificados como de perigo potencial e de perigo, válidos até às 10 horas desta sexta-feira, 20 / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Todo o Estado do Ceará está sob dois avisos de chuvas intensas, classificados como de perigo potencial e de perigo, válidos até às 10 horas desta sexta-feira, 20, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Quadro se inicia na manhã desta quarta-feira, 18.



O primeiro alerta, de perigo potencial, prevê precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h), podendo chegar a 50 mm por dia, além de ventos intensos com velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora (km/h).

Nesse cenário, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.