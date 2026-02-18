Chuvas intensas: 99 municípios estão sob risco potencial, informa FuncemeCeará recebeu aviso de risco potencial para chuvas intensas em 99 municípios, incluindo Fortaleza, até às 19 horas desta quarta-feira, 18
Ceará recebeu aviso de risco potencial para chuvas intensas em 99 municípios, incluindo Fortaleza, com possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento. A informação é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Veja ao fim lista das cidades.
Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns podem conter influências das 10h15min até às 19 horas desta quarta-feira, 18.
Apenas Cariri ficou de fora da contagem.
Aviso difere do diagnóstico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), onde todo o Estado recebeu alertas para perigo e perigo potencial até às 10 horas desta sexta-feira, 20.
Cenário previsto ocorre em meio ao registro de chuvas em 134 municípios nas últimas 24 horas, segundo dados parciais da Funceme.
Transtornos decorrentes das precipitações geraram cinco ocorrências, como alagamentos e desabamentos, na Capital.
Saiba instruções em caso de chuvas intensas
- Não se abrigar debaixo de árvores;
- Estacionar veículos longe de torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada, se possível, desligar;
- Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja a seguir lista completa dos municípios sob risco de chuvas intensas
- Acaraú
- Alcântaras
- Amontada
- Barroquinha
- Bela Cruz
- Camocim
- Chaval
- Cruz
- Granja
- Itarema
- Jijoca de Jericoacoara
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Miraíma
- Moraújo
- Morrinhos
- Santana do Acaraú
- Senador Sá
- Sobral
- Uruoca
- Apuiarés
- General Sampaio
- Irauçuba
- Itapajé
- Itapipoca
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- Pentecoste
- São Gonçalo do Amarante
- São Luís do Curu
- Tejuçuoca
- Trairi
- Tururu
- Umirim
- Uruburetama
- Aquiraz
- Beberibe
- Cascavel
- Caucaia
- Chorozinho
- Eusébio
- Fortaleza
- Horizonte
- Itaitinga
- Maracanaú
- Maranguape
- Pacajus
- Pacatuba
- Pindoretama
- Acarape
- Aracoiaba
- Aratuba
- Barreira
- Baturité
- Capistrano
- Guaiúba
- Guaramiranga
- Itapiúna
- Mulungu
- Ocara
- Pacoti
- Palmácia
- Redenção
- Ararendá
- Cariré
- Carnaubal
- Coreaú
- Croatá
- Forquilha
- Frecheirinha
- Graça
- Groaíras
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Ipaporanga
- Ipu
- Ipueiras
- Mucambo
- Nova Russas
- Pacujá
- Pires Ferreira
- Poranga
- Reriutaba
- São Benedito
- Tianguá
- Ubajara
- Varjota
- Viçosa do Ceará
- Fortim
- Canindé
- Caridade
- Catunda
- Itatira
- Santa Quitéria
- Tamboril