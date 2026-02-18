Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chuvas intensas: 99 municípios estão sob risco potencial

Ceará recebeu aviso de risco potencial para chuvas intensas em 99 municípios, incluindo Fortaleza, até às 19 horas desta quarta-feira, 18
Ceará recebeu aviso de risco potencial para chuvas intensas em 99 municípios, incluindo Fortaleza, com possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento. A informação é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Veja ao fim lista das cidades.

Quadra chuvosa: Fortaleza e mais de 130 municípios têm acumulados; VEJA

Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns podem conter influências das 10h15min até às 19 horas desta quarta-feira, 18. 

Apenas Cariri ficou de fora da contagem. 

Aviso difere do diagnóstico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), onde todo o Estado recebeu alertas para perigo e perigo potencial até às 10 horas desta sexta-feira, 20. 

Cenário previsto ocorre em meio ao registro de chuvas em 134 municípios nas últimas 24 horas, segundo dados parciais da Funceme.

Transtornos decorrentes das precipitações geraram cinco ocorrências, como alagamentos e desabamentos, na Capital.

Saiba instruções em caso de chuvas intensas

  • Não se abrigar debaixo de árvores;
  • Estacionar veículos longe de torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada, se possível, desligar;
  • Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja a seguir lista completa dos municípios sob risco de chuvas intensas 

  • Acaraú
  • Alcântaras
  • Amontada
  • Barroquinha
  • Bela Cruz
  • Camocim
  • Chaval
  • Cruz
  • Granja
  • Itarema
  • Jijoca de Jericoacoara
  • Marco
  • Martinópole
  • Massapê
  • Meruoca
  • Miraíma
  • Moraújo
  • Morrinhos
  • Santana do Acaraú
  • Senador Sá
  • Sobral
  • Uruoca
  • Apuiarés
  • General Sampaio
  • Irauçuba
  • Itapajé
  • Itapipoca
  • Paracuru
  • Paraipaba
  • Paramoti
  • Pentecoste
  • São Gonçalo do Amarante
  • São Luís do Curu
  • Tejuçuoca
  • Trairi
  • Tururu
  • Umirim
  • Uruburetama
  • Aquiraz
  • Beberibe
  • Cascavel
  • Caucaia
  • Chorozinho
  • Eusébio
  • Fortaleza
  • Horizonte
  • Itaitinga
  • Maracanaú
  • Maranguape
  • Pacajus
  • Pacatuba
  • Pindoretama
  • Acarape
  • Aracoiaba
  • Aratuba
  • Barreira
  • Baturité
  • Capistrano
  • Guaiúba
  • Guaramiranga
  • Itapiúna
  • Mulungu
  • Ocara
  • Pacoti
  • Palmácia
  • Redenção
  • Ararendá
  • Cariré
  • Carnaubal
  • Coreaú
  • Croatá
  • Forquilha
  • Frecheirinha
  • Graça
  • Groaíras
  • Guaraciaba do Norte
  • Hidrolândia
  • Ibiapina
  • Ipaporanga
  • Ipu
  • Ipueiras
  • Mucambo
  • Nova Russas
  • Pacujá
  • Pires Ferreira
  • Poranga
  • Reriutaba
  • São Benedito
  • Tianguá
  • Ubajara
  • Varjota
  • Viçosa do Ceará
  • Fortim
  • Canindé
  • Caridade
  • Catunda
  • Itatira
  • Santa Quitéria
  • Tamboril

