Carreta sai da pista e tomba na BR-222, em Itapajé, no Ceará

Acidente ocorreu em trecho conhecido como "Curva do Jorge", no km 128 e Polícia Rodoviária Federal (PRF) apura possível excesso de velocidade

Um acidente no km 128 da BR-222, em Itapajé, a cerca de 112 quilômetros de Fortaleza , foi registrado na manhã desta quarta-feira, 18. Uma carreta saiu da pista ao realizar uma curva e tombou sobre o acostamento , no trecho conhecido como "Curva do Jorge".

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar do impacto, não houve vítimas . A carga transportada está armazenada em contêiner lacrado, permanece intacta e, segundo a PRF, não oferece risco à população nem ao meio ambiente.

De acordo com informações preliminares colhidas no local, a análise do tacógrafo apontou indícios de velocidade incompatível com as condições da via, o que pode ter contribuído para o acidente.

“O Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST) apontará a causa exata e a dinâmica do acidente”, informou a PRF. O órgão aguarda o posicionamento da empresa responsável pela carga para a adoção das medidas necessárias ao destombamento do veículo.

A rodovia não precisou ser interditada inicialmente. No entanto, poderá haver interdição temporária no momento da retirada da carreta, a fim de garantir a segurança dos motoristas e das equipes envolvidas na operação.

