Carnaval de 2026 é o menos violento em 17 anos no Ceará

Operação carnaval contou com mais de 9 mil agentes de segurança no Ceará / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O Carnaval de 2026 foi o menos violento em 17 anos no Ceará, segundo informou o Governo do Estado, nesta quarta-feira, 18. Durante o período festivo, foram registradas 24 mortes violentas, número que também representou uma redução de 33% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 36 mortes foram registradas. As informações foram divulgadas pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) ao lado do secretário de Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, em coletiva de imprensa no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.

Os dados mostraram a redução nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), que reúne casos de homicídio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio, durante o período entre às 18 horas da sexta-feira, 13, até às 6 horas desta quarta-feira, 18. O período carnavalesco também apresentou redução em comparação aos mesmo período do ano passado para mais de 62,18% em Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), principalmente os casos de roubos, 39,65% em ocorrências de furto, 32,1% em furto de celulares e 59% em crimes sexuais. Em relação ao número de roubos, o feriado teve 133 casos este ano em todo o Ceará, já no ano passado foram contabilizados 321 CVPs. Quanto aos registros de furtos, o feriado deste ano apresentou 513 ocorrências e no mesmo período do ano passado foram 850. No período, foram registradas nove vítimas de crimes sexuais e 22 no ano passado.

Também durante o período, houve queda no número de acidentes de trânsito nas rodovias estaduais, com seis vítimas que resultaram em óbito. Os dados representam uma redução de 65%. No feriado do ano passado, foram registradas 17 mortes em rodovias estaduais. Conforme o governador, esse é o melhor resultado da série histórica do Estado, desde 2009, quando começaram a ser contabilizados os registros de homicídios, furto, roubo e crimes sexuais. “É o melhor ano de Carnaval, menos violento desde que começou a ter registro. [...] São dados muito expressivos”, disse Elmano. Ele afirma que a redução está relacionada à atuação dos mais de 9 mil agentes de segurança que estavam em operação durante o período de folia em cerca de cem municípios. Já para o titular da SSPDS, Roberto Sá, a mudança no planejamento e, principalmente, ações de inteligência possibilitaram os resultados.

No ano passado, a área de inteligência saiu de 135 cargos para 791, disse o secretário. Ele afirmou que a área é capaz de captar movimentação, como atuação das facções criminosas, que a estatísticas não são capazes de captar. "Tudo isso foi consolidado num planejamento. Olhamos pro passado, olhamos o momento, procuramos nos antever a eventos futuros e o resultado foi esse que nos deixou satisfeito", disse Sá.