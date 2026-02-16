Suspeitos de violência doméstica são presos em Icó e Beberibe

Suspeitos de violência doméstica são presos em Icó e BeberibeO primeiro homem preso, em Icó, possui extensa ficha criminal. O segundo foi autuado por tráfico de drogas, ameaça e violência doméstica
Dois homens foram presos em flagrante por suspeita de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência. As capturas dos suspeitos ocorreram no sábado, 14, em ações distintas nos municípios de Beberibe e Icó, no Interior do Ceará.
O primeiro a ser preso foi um homem, de 23 anos, não identificado, que já possui extensa ficha criminal, e responde por extorsão, lesão corporal, violência doméstica e posse irregular de arma de fogo.
Ele foi autuado por violência psicológica contra a mulher e por descumprimento de medidas protetivas de urgência.
Conforme as informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, ele invadiu a casa da ex-companheira, em Icó, mesmo havendo uma medida cautelar de afastamento em favor da vítima.
O segundo homem, de 36 anos, foi preso após denúncias de violência doméstica e ameaça contra a sua companheira, em Beberibe.
As diligências iniciaram depois de uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) ser informada sobre a ocorrência.
Durante as investigações da Polícia Civil, o suspeito foi identificado e localizado dentro de uma casa. A Polícia não informou a quem pertencia a residência.
No imóvel, os policiais encontraram porções de cocaína dentro de um veículo. O suspeito de 36 anos foi autuado por tráfico de drogas, ameaça e violência doméstica.
Após as prisões, os homens foram conduzidos às delegacias responsáveis para os procedimentos legais cabíveis, e estão à disposição da Justiça.