Suspeitos de violência doméstica são presos em Icó e Beberibe

Dois homens foram presos por suspeita de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência

Dois homens foram presos em flagrante por suspeita de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência. As capturas dos suspeitos ocorreram no sábado, 14, em ações distintas nos municípios de Beberibe e Icó, no Interior do Ceará.

O primeiro a ser preso foi um homem, de 23 anos, não identificado, que já possui extensa ficha criminal, e responde por extorsão, lesão corporal, violência doméstica e posse irregular de arma de fogo.

Ele foi autuado por violência psicológica contra a mulher e por descumprimento de medidas protetivas de urgência. Conforme as informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, ele invadiu a casa da ex-companheira, em Icó, mesmo havendo uma medida cautelar de afastamento em favor da vítima. O segundo homem, de 36 anos, foi preso após denúncias de violência doméstica e ameaça contra a sua companheira, em Beberibe.