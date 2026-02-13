Conselho Tutelar de Eusébio diz não ter sido notificado sobre afastamento de conselheiro

Conselho Tutelar de Eusébio afirma que não recebeu notificação oficial sobre afastamento de conselheiro investigado pelo MPCE. / Crédito: Reprodução/ Instagram @conselhotutelardeeusebio

Conselho Tutelar do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, informou que não recebeu, até o momento, comunicação oficial da Justiça sobre o afastamento de um conselheiro denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por assédio, importunação sexual e perseguição contra uma funcionária. A manifestação foi divulgada em nota de esclarecimento publicada nesta terça-feira, 3. Segundo o colegiado, o conhecimento sobre a decisão judicial ocorreu “exclusivamente por meio das redes sociais e da imprensa”.

O órgão ressaltou que, embora seja permanente, autônomo e não jurisdicional — conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) —, os procedimentos administrativos e funcionais envolvendo conselheiros tramitam no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, responsável pelo suporte administrativo e estrutural do Conselho Tutelar.

Na nota, o colegiado acrescenta que o atendimento à população ocorre normalmente e que a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes segue como prioridade do órgão. Entenda o caso O conselheiro tutelar foi denunciado pelo MPCE sob suspeita de praticar assédio, importunação sexual e perseguição contra uma servidora. De acordo com a Promotoria de Justiça responsável pelo caso, o investigado teria utilizado a posição funcional para cometer condutas de natureza sexual contra a subordinada e para tentar coagir testemunhas. As investigações apontam ainda que as ações incluíam elogios invasivos, propostas inadequadas e a prática de ato libidinoso sem consentimento da vítima, além de perseguição no ambiente de trabalho.

O Conselho Tutelar do Município de Eusébio informa que, até a presente data, não foi oficialmente comunicado por via judicial acerca de eventual decisão que tenha determinado o afastamento de conselheiro tutelar, tendo tomado conhecimento dos fatos exclusivamente por meio das redes sociais e da imprensa. Ressaltamos que, embora o Conselho Tutelar seja um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, conforme dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ele se encontra administrativamente vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social do Município. Compete à referida Secretaria prestar o suporte administrativo, financeiro, estrutural e funcional indispensável ao pleno funcionamento do Conselho Tutelar. Nesse sentido, os processos administrativos, funcionais e demais procedimentos correlatos, incluindo eventuais apurações, afastamentos, substituições ou providências administrativas, tramitam no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social, observada a legislação vigente e o devido processo legal.

Informamos ainda que o Conselho Tutelar segue funcionando normalmente, com atendimento regular à população, assegurando a continuidade dos serviços prestados. Reafirmamos que a proteção integral dos direitos das crianças e dos adolescentes permanece sendo a prioridade absoluta deste órgão, que atua de forma responsável, comprometida e em conformidade com a legislação vigente. Eusébio, 03 de fevereiro de 2026.