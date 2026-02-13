Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho Tutelar de Eusébio diz não ter sido notificado sobre afastamento de conselheiro

Órgão afirma que tomou conhecimento da decisão pela imprensa e que serviços seguem funcionando normalmente; conselheiro é investigado por assédio, importunação sexual e perseguição
Conselho Tutelar do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, informou que não recebeu, até o momento, comunicação oficial da Justiça sobre o afastamento de um conselheiro denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por assédio, importunação sexual e perseguição contra uma funcionária. A manifestação foi divulgada em nota de esclarecimento publicada nesta terça-feira, 3.

Segundo o colegiado, o conhecimento sobre a decisão judicial ocorreu “exclusivamente por meio das redes sociais e da imprensa”.

O órgão ressaltou que, embora seja permanente, autônomo e não jurisdicional — conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) —, os procedimentos administrativos e funcionais envolvendo conselheiros tramitam no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, responsável pelo suporte administrativo e estrutural do Conselho Tutelar.

Na nota, o colegiado acrescenta que o atendimento à população ocorre normalmente e que a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes segue como prioridade do órgão.

Entenda o caso

O conselheiro tutelar foi denunciado pelo MPCE sob suspeita de praticar assédio, importunação sexual e perseguição contra uma servidora. De acordo com a Promotoria de Justiça responsável pelo caso, o investigado teria utilizado a posição funcional para cometer condutas de natureza sexual contra a subordinada e para tentar coagir testemunhas.

As investigações apontam ainda que as ações incluíam elogios invasivos, propostas inadequadas e a prática de ato libidinoso sem consentimento da vítima, além de perseguição no ambiente de trabalho.

A decisão judicial determinou a suspensão imediata do exercício da função pública por seis meses, além da proibição de acesso à sede do Conselho Tutelar e de aproximação da vítima e de testemunhas. O caso segue em apuração.

Leia íntegra da nota da prefeitura

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Conselho Tutelar do Município de Eusébio informa que, até a presente data, não foi oficialmente comunicado por via judicial acerca de eventual decisão que tenha determinado o afastamento de conselheiro tutelar, tendo tomado conhecimento dos fatos exclusivamente por meio das redes sociais e da imprensa.

Ressaltamos que, embora o Conselho Tutelar seja um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, conforme dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ele se encontra administrativamente vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social do Município. Compete à referida Secretaria prestar o suporte administrativo, financeiro, estrutural e funcional indispensável ao pleno funcionamento do Conselho Tutelar.

Nesse sentido, os processos administrativos, funcionais e demais procedimentos correlatos, incluindo eventuais apurações, afastamentos, substituições ou providências administrativas, tramitam no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social, observada a legislação vigente e o devido processo legal.

Informamos ainda que o Conselho Tutelar segue funcionando normalmente, com atendimento regular à população, assegurando a continuidade dos serviços prestados.

Reafirmamos que a proteção integral dos direitos das crianças e dos adolescentes permanece sendo a prioridade absoluta deste órgão, que atua de forma responsável, comprometida e em conformidade com a legislação vigente.

Eusébio, 03 de fevereiro de 2026.

Colegiado do Conselho Tutelar de Eusébio

 

