TRE-CE regulariza situação eleitoral de jovens internos

TRE-CE inicia ação para regularizar situação eleitoral de jovens internos

Iniciativa segue resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e orientações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
Gabriela Almeida
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) iniciou,na quarta-feira, 11, atendimento itinerante a adolescentes custodiados em centros socioeducativos de Fortaleza, visando regularizar o título de eleitor dos internos. Conforme órgão, há mais de 250 jovens sem o alistamento eleitoral nessas unidades.

O primeiro a receber ação foi o Centro Socioeducativo Cardeal Aloísio Lorscheider, no Planalto Ayrton Senna. A ação passa ainda por bairros como Ancuri e Canindezinho.

Calendário de atendimento: 

  • 24/2: Centro Socioeducativo Patativa do Assaré (Ancuri)
  • 26/2: Centro Socioeducativo do Canindezinho (Canindezinho)
  • 3/3: Centro Socioeducativo Passaré (Jardim União)
  • 5/3: Centro Socioeducativo Aldaci Barbosa Mota (Padre Andrade) 

Iniciativa segue a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) n.º 23.659/2021 e orientações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), buscando "promover a inclusão, respeito e a chance de reconstruir caminhos de cidadania de forma digna e consciente". 

De acordo com resoluções do TSE, estão aptas a regularizar o título "aquelas pessoas privadas de liberdade sem condenação criminal transitada em julgado e os adolescentes, maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos, internados sob medida socioeducativa".

