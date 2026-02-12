TRE-CE regulariza situação eleitoral de jovens internos

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) iniciou,na quarta-feira, 11, atendimento itinerante a adolescentes custodiados em centros socioeducativos de Fortaleza , visando regularizar o título de eleitor dos internos. Conforme órgão, há mais de 250 jovens sem o alistamento eleitoral nessas unidades.

O primeiro a receber ação foi o Centro Socioeducativo Cardeal Aloísio Lorscheider, no Planalto Ayrton Senna. A ação passa ainda por bairros como Ancuri e Canindezinho.

Calendário de atendimento:

24/2: Centro Socioeducativo Patativa do Assaré (Ancuri)

26/2: Centro Socioeducativo do Canindezinho (Canindezinho)

3/3: Centro Socioeducativo Passaré (Jardim União)

5/3: Centro Socioeducativo Aldaci Barbosa Mota (Padre Andrade)

Iniciativa segue a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) n.º 23.659/2021 e orientações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), buscando "promover a inclusão, respeito e a chance de reconstruir caminhos de cidadania de forma digna e consciente".

De acordo com resoluções do TSE, estão aptas a regularizar o título "aquelas pessoas privadas de liberdade sem condenação criminal transitada em julgado e os adolescentes, maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos, internados sob medida socioeducativa".