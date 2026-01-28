Sedih anuncia seminário de combate ao trabalho escravo contemporâneo

Seminário voltado ao combate do trabalho escravo contemporâneo acontece na quarta-feira, 28 / Crédito: Caetano Cavalcante - Ascom Sedih

Durante a “Semana de Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo”, a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) realiza um seminário em seu auditório na quarta-feira, 28. A data é reconhecida como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Intitulada “Trabalho Escravo Contemporâneo: por que ainda falamos disso?”, a iniciativa será voltada aos profissionais da rede socioassistencial dos municípios, das forças de segurança e órgãos que atuam diretamente no atendimento à população.

“O enfrentamento às violações de direitos exige atuação contínua e articulada. Nosso compromisso é garantir proteção, fortalecer vínculos e criar oportunidades para que essas pessoas não sejam revitimizadas”, ressaltou a secretária dos Direitos Humanos, Socorro França.

O objetivo, segundo indica o informe da secretaria, é a qualificação dos profissionais para o reconhecimento de situações análogas à escravidão, além da compreensão do processo para o atendimento das vítimas e o papel das instituições no enfrentamento ao crime. Ceará tem 15 empregadores em ‘lista suja’ de trabalho análogo à escravidão | LEIA MAIS

Seminário - 'Trabalho Escravo Contemporâneo: por que ainda falamos disso?' Data: 28 de janeiro (quarta-feira)

28 de janeiro (quarta-feira) Horário: 9h às 16h

9h às 16h Local: Auditório da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) | Rua Assunção, 1100 - José Bonifácio - Fortaleza/CE Semana de Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo: período também prevê ações educativas Outras ações educativas também estão previstas em espaços de grande circulação, entre os dias 26 e 30 de janeiro. Realizadas ao longo da semana, as palestras volantes devem acontecer em diversos locais, como a Rodoviária de Fortaleza, a CEASA e unidades do Vapt Vupt.