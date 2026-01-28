Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sedih anuncia seminário de combate ao trabalho escravo contemporâneo

Sedih anuncia seminário de combate ao trabalho escravo contemporâneo

Além da iniciativa na quarta-feira, 28, realizada no auditório da Secretaria dos Direitos Humanos, outras ações acontecem durante a semana
Autor Penélope Menezes
Autor
Penélope Menezes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Durante a “Semana de Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo”, a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) realiza um seminário em seu auditório na quarta-feira, 28. A data é reconhecida como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo.

Intitulada “Trabalho Escravo Contemporâneo: por que ainda falamos disso?”, a iniciativa será voltada aos profissionais da rede socioassistencial dos municípios, das forças de segurança e órgãos que atuam diretamente no atendimento à população.

“O enfrentamento às violações de direitos exige atuação contínua e articulada. Nosso compromisso é garantir proteção, fortalecer vínculos e criar oportunidades para que essas pessoas não sejam revitimizadas”, ressaltou a secretária dos Direitos Humanos, Socorro França.

O objetivo, segundo indica o informe da secretaria, é a qualificação dos profissionais para o reconhecimento de situações análogas à escravidão, além da compreensão do processo para o atendimento das vítimas e o papel das instituições no enfrentamento ao crime.

Ceará tem 15 empregadores em ‘lista suja’ de trabalho análogo à escravidão | LEIA MAIS

Seminário -  'Trabalho Escravo Contemporâneo: por que ainda falamos disso?'

  • Data: 28 de janeiro (quarta-feira)
  • Horário: 9h às 16h
  • Local: Auditório da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) | Rua Assunção, 1100 - José Bonifácio - Fortaleza/CE

Semana de Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo: período também prevê ações educativas

Outras ações educativas também estão previstas em espaços de grande circulação, entre os dias 26 e 30 de janeiro. Realizadas ao longo da semana, as palestras volantes devem acontecer em diversos locais, como a Rodoviária de Fortaleza, a CEASA e unidades do Vapt Vupt.

As ações de alerta são uma parceria com o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP) e devem apontar os riscos de falsas propostas de emprego, além da divulgação de canais de denúncia.

De acordo com a Sedih, o trabalho análogo à escravidão é tipificado como crime pelo artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Ele é caracterizado por “práticas que atentam contra a liberdade e a dignidade do trabalhador” — trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida e condições degradantes.

Ceará tem a primeira condenação por trabalho doméstico análogo à escravização | LEIA MAIS

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar