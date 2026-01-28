Sedih anuncia seminário de combate ao trabalho escravo contemporâneo

Sedih anuncia seminário de combate ao trabalho escravo contemporâneoAlém da iniciativa na quarta-feira, 28, realizada no auditório da Secretaria dos Direitos Humanos, outras ações acontecem durante a semana
Durante a “Semana de Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo”, a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) realiza um seminário em seu auditório na quarta-feira, 28. A data é reconhecida como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo.
Intitulada “Trabalho Escravo Contemporâneo: por que ainda falamos disso?”, a iniciativa será voltada aos profissionais da rede socioassistencial dos municípios, das forças de segurança e órgãos que atuam diretamente no atendimento à população.
“O enfrentamento às violações de direitos exige atuação contínua e articulada. Nosso compromisso é garantir proteção, fortalecer vínculos e criar oportunidades para que essas pessoas não sejam revitimizadas”, ressaltou a secretária dos Direitos Humanos, Socorro França.
O objetivo, segundo indica o informe da secretaria, é a qualificação dos profissionais para o reconhecimento de situações análogas à escravidão, além da compreensão do processo para o atendimento das vítimas e o papel das instituições no enfrentamento ao crime.
Ceará tem 15 empregadores em ‘lista suja’ de trabalho análogo à escravidão | LEIA MAIS
Seminário - 'Trabalho Escravo Contemporâneo: por que ainda falamos disso?'
- Data: 28 de janeiro (quarta-feira)
- Horário: 9h às 16h
- Local: Auditório da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) | Rua Assunção, 1100 - José Bonifácio - Fortaleza/CE
Semana de Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo: período também prevê ações educativas
Outras ações educativas também estão previstas em espaços de grande circulação, entre os dias 26 e 30 de janeiro. Realizadas ao longo da semana, as palestras volantes devem acontecer em diversos locais, como a Rodoviária de Fortaleza, a CEASA e unidades do Vapt Vupt.
As ações de alerta são uma parceria com o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP) e devem apontar os riscos de falsas propostas de emprego, além da divulgação de canais de denúncia.
De acordo com a Sedih, o trabalho análogo à escravidão é tipificado como crime pelo artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Ele é caracterizado por “práticas que atentam contra a liberdade e a dignidade do trabalhador” — trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida e condições degradantes.
Ceará tem a primeira condenação por trabalho doméstico análogo à escravização | LEIA MAIS