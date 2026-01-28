Calendário letivo 2026 no Ceará: veja quando começam as aulas

Calendário letivo 2026 no Ceará: quando começam as aulas na rede estadual?Rede estadual inicia ano letivo em fevereiro; veja data, calendário de matrículas com prioridade para grupos vulneráveis e estudantes da rede municipal e mais
O ano letivo de 2026 nas escolas da rede pública estadual do Ceará tem data definida para começar: 2 de fevereiro, uma quarta-feira. A informação foi confirmada pela Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), que organiza o calendário escolar enquanto finaliza o processo de matrícula de estudantes que ainda não garantiram vaga.
A Seduc reforça que o início das aulas ocorrerá de forma unificada em toda a rede estadual, tanto em Fortaleza quanto no Interior. A pasta destaca que eventuais ajustes pontuais podem ser analisados caso a caso, sem prejuízo ao direito dos estudantes ao acesso e à permanência na escola.
A definição da data marca o encerramento do período de ajustes na rede e permite que famílias e estudantes se organizem para o início das atividades escolares.
Conforme a Seduc, as escolas já estão em fase de preparação para receber os alunos, com a realização das Jornadas Pedagógicas que reúnem gestores, professores e demais profissionais da educação.
Calendário letivo 2026 no Ceará: sistema de matrículas foi reaberto até o dia 28
Mesmo com o calendário já definido, a Seduc reabriu o sistema de matrículas para o ano letivo de 2026. O prazo é curto e segue até esta quarta-feira, 28 de janeiro, às 15 horas.
De acordo com a Secretaria, essa reabertura tem como principal objetivo atender pais e responsáveis que realizaram o cadastro no período previsto em edital, mas cujos estudantes não foram contemplados nas etapas iniciais do processo. A pasta informa ainda que a medida também alcança famílias que não haviam conseguido se inscrever anteriormente.
Nesta etapa, é possível escolher uma nova escola regular, desde que haja disponibilidade de vagas. A Secretaria ressalta que acompanha diariamente a ocupação das unidades escolares em todo o Estado.
Quem pode se matricular nesta fase?
A liberação do sistema ocorre em duas fases distintas. Desde o último domingo, 25, apenas responsáveis já cadastrados anteriormente podem acessar o sistema para tentar uma nova opção de escola. A partir desta segunda-feira, 26, às 9 horas, o cadastro também passou a ser aberto para novos responsáveis que ainda não haviam se inscrito.
Segundo a Seduc, essa segunda fase contempla estudantes novatos na rede estadual, incluindo alunos oriundos da rede particular, de outros estados ou que desejam retomar os estudos após interrupção. Em ambos os casos, o prazo final é o mesmo: 28 de janeiro, às 15h.
Como o processo de matrícula continua em andamento, a Secretaria informou que não há, neste momento, dados consolidados sobre o número de estudantes que buscam vaga nesta etapa extra.
Atendimento será garantido, afirma Seduc
De acordo com a secretária-executiva do Ensino Médio e Profissional, Jucineide Fernandes, a rede pública estadual vai atender todos os jovens matriculados para o ano letivo de 2026, tanto em Fortaleza quanto no Interior.
Em entrevista, a Seduc reiterou que nenhum estudante ficará sem atendimento. A partir do endereço informado no sistema de matrícula, será assegurada vaga em escola próxima à residência do aluno, respeitando a organização da rede e a disponibilidade de vagas.
O processo de matrícula foi organizado em três etapas: confirmação de estudantes veteranos, remanejamento interno e externo e, por fim, matrícula de novatos. A reabertura do sistema busca justamente absorver os alunos que ainda ficaram fora após essas fases.
Como fazer a matrícula na Capital e no Interior
O procedimento varia conforme o local de residência do estudante. Em Fortaleza, todo o processo é realizado de forma 100% on-line, por meio do site do Sistema de Matrícula Online da Seduc ou pelo aplicativo oficial da secretaria, sem necessidade de comparecimento à escola.
A Seduc esclareceu que famílias que enfrentarem dificuldades de acesso à internet podem procurar qualquer escola estadual da Capital, onde há servidores capacitados para oferecer apoio presencial no processo de matrícula.
Já no Interior do estado, as matrículas são feitas de forma presencial. Pais ou responsáveis devem procurar diretamente a secretaria da escola estadual desejada. Segundo a Seduc, as unidades receberam orientações para garantir organização no atendimento, ampla divulgação das informações e evitar filas ou desinformação.
Acolhimento e preparação para o início das aulas
Sobre o início do ano letivo, a Seduc informou que estão em andamento as Jornadas Pedagógicas em toda a rede estadual. Os encontros têm como foco o planejamento coletivo das ações pedagógicas, incluindo organização das turmas, práticas educativas, avaliação e acolhimento dos estudantes, especialmente dos novatos.
A Secretaria destacou que o acolhimento da comunidade escolar é uma diretriz permanente da rede e envolve estudantes, famílias e profissionais da educação, com atenção especial ao início do ano letivo.
Serviço
Ano letivo 2026 – Rede Estadual do Ceará
- Início das aulas: 2 de fevereiro de 2026
- Matrículas abertas até: 28 de janeiro, quarta-feira, às 15 horas
- Fortaleza: matrícula on-line (site ou app da Seduc)
- Interior: matrícula presencial nas escolas estaduais