Calendário letivo 2026 no Ceará: veja quando começam as aulas

Rede estadual inicia o ano letivo enquanto Seduc reabre matrículas para estudantes que ainda não conseguiram vaga. / Crédito: Thais Mesquita

O ano letivo de 2026 nas escolas da rede pública estadual do Ceará tem data definida para começar: 2 de fevereiro, uma quarta-feira. A informação foi confirmada pela Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), que organiza o calendário escolar enquanto finaliza o processo de matrícula de estudantes que ainda não garantiram vaga. A Seduc reforça que o início das aulas ocorrerá de forma unificada em toda a rede estadual, tanto em Fortaleza quanto no Interior. A pasta destaca que eventuais ajustes pontuais podem ser analisados caso a caso, sem prejuízo ao direito dos estudantes ao acesso e à permanência na escola.

A definição da data marca o encerramento do período de ajustes na rede e permite que famílias e estudantes se organizem para o início das atividades escolares.

Quem pode se matricular nesta fase? A liberação do sistema ocorre em duas fases distintas. Desde o último domingo, 25, apenas responsáveis já cadastrados anteriormente podem acessar o sistema para tentar uma nova opção de escola. A partir desta segunda-feira, 26, às 9 horas, o cadastro também passou a ser aberto para novos responsáveis que ainda não haviam se inscrito. Segundo a Seduc, essa segunda fase contempla estudantes novatos na rede estadual, incluindo alunos oriundos da rede particular, de outros estados ou que desejam retomar os estudos após interrupção. Em ambos os casos, o prazo final é o mesmo: 28 de janeiro, às 15h. Como o processo de matrícula continua em andamento, a Secretaria informou que não há, neste momento, dados consolidados sobre o número de estudantes que buscam vaga nesta etapa extra.