Vapt-Vupt Ceará realizou 3,9 milhões de atendimentos em 2025

Equipamento conta com sedes em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral; serviços mais solicitado é a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN)

O programa Vapt-Vupt Ceará realizou mais de 3,9 milhões de atendimentos ao longo do ano de 2025. Dados da Secretaria da Proteção Social (SPS) indicam o crescimento de 14% em relação à 2024.

Em 2025, o serviço mais solicitado foi a emissão de Carteira de Identidade Nacional (CIN), seguido pelos serviços de agendamento e orientação do e-Vapt, demandas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

"Sabemos que o cidadão busca soluções completas e acessíveis, capazes de resolver diferentes demandas em um único espaço. E o trabalho do Governo do Estado com o Vapt Vupt é justamente dar uma resposta positiva a essa procura. A experiência das unidades já em funcionamento mostra que o atendimento integrado ultrapassa os limites dos bairros e dos municípios-sede e atende um número cada vez maior de cearenses”, afirma a vice-governadora do Ceará e secretária da Proteção Social (SPS), Jade Romero, em nota.

Como o nome sugere, um dos objetivos dos Vapt-Vupts é fornecer serviços rápidos ao cidadão. Entre janeiro e dezembro do ano passado, o tempo médio dos atendimentos foi de cinco minutos, com espera em torno de 10 minutos.