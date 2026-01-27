Vapt-Vupt Ceará realizou 3,9 milhões de atendimentos em 2025

Unidades do Vapt-Vupt no CE realizaram 3,9 milhões de atendimentos em 2025Equipamento conta com sedes em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral; serviços mais solicitado é a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN)
O programa Vapt-Vupt Ceará realizou mais de 3,9 milhões de atendimentos ao longo do ano de 2025. Dados da Secretaria da Proteção Social (SPS) indicam o crescimento de 14% em relação à 2024.
Como o sete unidade dispostas pelo Estado, cinco em Fortaleza, uma Sobral e outra em Juazeiro do Norte, a rede busca reunir diversos serviços em um único local para facilitar a rotina de atendimentos do cidadão.
Em 2025, o serviço mais solicitado foi a emissão de Carteira de Identidade Nacional (CIN), seguido pelos serviços de agendamento e orientação do e-Vapt, demandas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).
"Sabemos que o cidadão busca soluções completas e acessíveis, capazes de resolver diferentes demandas em um único espaço. E o trabalho do Governo do Estado com o Vapt Vupt é justamente dar uma resposta positiva a essa procura. A experiência das unidades já em funcionamento mostra que o atendimento integrado ultrapassa os limites dos bairros e dos municípios-sede e atende um número cada vez maior de cearenses”, afirma a vice-governadora do Ceará e secretária da Proteção Social (SPS), Jade Romero, em nota.
Como o nome sugere, um dos objetivos dos Vapt-Vupts é fornecer serviços rápidos ao cidadão. Entre janeiro e dezembro do ano passado, o tempo médio dos atendimentos foi de cinco minutos, com espera em torno de 10 minutos.
O índice colaborou para que 99% dos usuários classificassem o programa como "bom" ou "ótimo" ao longo de 2025.
Expansão auxiliou no aumento de atendimentos
Um dos fatos que levaram ao crescimento na quantidade de serviços prestados foi a inauguração de novos espaços, como a do Vapt Vupt do Shopping Parangaba, em Fortaleza. Inaugurado no dia 1° de abril, a unidade realizou cerca de 390 mil atendimentos, o equivalente a 10% do total de toda a rede no período.
A presença em locais públicos, como o shopping Parangaba, também é uma das prerrogativas do programa, que visa estar presente em locais de fácil acesso e grande movimentação de pessoas.
"A presença do Vapt Vupt em áreas de grande circulação reforça a lógica de proximidade com a rotina das pessoas, ao mesmo tempo em que exige planejamento, padronização e monitoramento contínuo para manter a qualidade do atendimento mesmo em cenários de alta demanda. Esse conjunto de fatores consolida o programa como uma política pública que aproxima o Estado do cotidiano do cidadão e torna o acesso a direitos mais simples e menos burocrático", destaca o gerente da unidade do Shopping Parangaba, Magno Ernando, também em nota.