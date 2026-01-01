Papa Leão XIV nomeia dom Pepeu arcebispo-bispo de Baturité / Crédito: Divulgação

Nesta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, a Igreja Católica no Ceará confirmou o anúncio da criação da Diocese de Baturité, a primeira construída no Estado desde 1971. O comunicado oficial foi feito pela Santa Sé, destacando que o ato representa um marco na reorganização pastoral no Estado.

O Papa Leão XIV designou como primeiro bispo da Diocese de Baturité, Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu, Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFMCap), conhecido como dom Pepeu.



Atualmente vigário geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, foi nomeado arcebispo-bispo da nova diocese com o objetivo de trazer sua longa e sólida trajetória de serviço à Igreja, marcada pela vida religiosa capuchinha, pela experiência pastoral, administrativa e acadêmica.

O nascimento do novo bispado surge de um processo de discernimento e trabalho pastoral que vem sendo conduzido pelo arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, Ordem de São Bento (OSB), desde a sua chegada à Arquidiocese da Cidade.

Conforme dom Gregório, desde que iniciou o seu trabalho na região, vem se dedicando a fazer com que o Ceará pudesse contar com uma nova igreja particular, que fosse mais próxima das comunidades e de suas necessidades espirituais e sociais.

"Recebemos este presente com muita alegria e profunda gratidão. É um dom de Deus para o povo do Ceará e um sinal do cuidado da igreja com suas comunidades. Tenho um grande carinho por esta região, mas vi claramente a necessidade de criar uma nova diocese para favorecer uma evangelização ainda mais próxima e eficaz", compartilhou dom Gregório.



Da região Episcopal Serra: Nossa Senhora da Palma, passam a integrar a nova diocese os municípios de Acarape, Redenção, Barreira, Aracoiaba, Baturité, Guaramiranga, Pacoti, Palmácia, Mulungu, Ocara e Aratuba.

Da região Episcopal Sertão: São Francisco das Chagas, passam a compor a nova diocese os municípios de Canindé, Caridade e Paramoti.

Contando com 21 paróquias e uma área pastoral, o espaço terá uma extensão territorial de 7.072 km², abrangendo uma população estimada em 298.221 habitantes, dos quais cerca de 239.533 são católicos. A área que recebe a nova diocese encontra-se o Santuário de São Francisco das Chagas - Canindé, e um local de peregrinação.



O marco de expansão e reorganização pastoral da igreja cearense, retomada após mais de cinco décadas, nos insere no túnel do tempo, quando criadas as primeiras dioceses do século XX. Em Crato, 1914, Sobral, 1915, Iguatu, 1961, Crateús, 1963, e Limoeiro do Norte 1938, entre outras. Para se ter uma ideia, a última grande reorganização territorial da igreja no Ceará ocorreu em 1971.

Para os fiéis, a notícia representa esperança e renovação para este ano de 2026 que se inicia.

Saiba mais sobre o arcebispo-bispo Dom Pepeu Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu, nascido em 18 de fevereiro de 1957, em Caruaru, Pernambuco, e em 8 de dezembro de 1982 foi ordenado presbítero.