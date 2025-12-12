Ceará Sem Fome terá eixos de acesso a saúde e cultura em 2026

Balanço anual da iniciativa Ceará Sem Fome no Palácio da Abolição / Crédito: Larissa Morena/ Ascom Ceara Sem Fome

O programa Ceará Sem Fome (CSF), realizado pelo Governo do Ceará, irá lançar projetos de saúde e educação em 2026. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 12, pela primeira dama do Estado e presidente do Comitê Intersetorial de Governança do CSF, Lia de Freitas, durante balanço anual da iniciativa, no Palácio da Abolição.



O objetivo é utilizar dados dos sistemas únicos de Saúde (SUS) e Assistência Social (Suas), além do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) para saber onde estão e quais doenças essas pessoas possuem. "São públicos que têm doenças eh típicas de público invulnerabilidade, como tuberculose, rancês, gravidez precoce... Então vai ser um momento onde a gente vai estar cada vez mais focalizando essas ações [...] identificando domicílios em risco de insegurança alimentar, qualificando ainda mais isso e gerando um fluxo entre as assistências e nosso sistema de atenção primária", explica a primeira-dama. Programa destaca segurança alimentar como primeiro passo para garantia de direitos Outro eixo que deve ser intensificado em 2026 é o da empregabilidade. Uma das metas destacadas durante o balanço desta sexta-feira foi de que pelo menos uma pessoa de cada família atendida pelo CSF receba capacitação profissional.

É neste momento que entram pactuantes do programa como o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae), que em 2025, auxiliou na capacitação de 8 mil beneficiários do programa. Para o superintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartaxo, a oferta de cursos profissionalizantes e mentorias para os negócios é o "empurrão" necessário para que essas pessoas possam utilizar seus talentos como fonte principal de renda. "Por exemplo, tem um pessoal agora lá em Barbalha que a gente descobriu que está trabalhando a macaúba. Você já ouviu falar em suco de macaúba? Pois estamos com o experimento lá do suco, da polpa de macaúba. O programa propicia que essas inovações populares venham à público", aponta Cartaxo.

Na ponta, o sentimento é de que a garantia de alimentação é o primeiro passo para conquistas maiores na vida profissional. Com a garantia de comida na mesa, as famílias têm maiores condições de pensar em inovações comerciais e se organizar para fazer do que antes era vendido apenas para sobrevivência, em uma mudança de vida. "Quando você acorda e não sabe se vai ter comida para seu filho ou para você, isso gera uma desestabilidade emocional muito grande. Quando eles têm essa certeza, muda muito. Dá para você pensar no próximo passo, que é 'como eu vou fazer para me manter aqui com essa estabilidade?' 'Como vou fazer para resolver os meus problemas?'. Quando eu tenho certeza de que eu vou ter comida, eu consigo pensar melhor", conta Andreia Cardoso, diretora executiva da Somos Um, organização pactuante do CSF que ajuda mulheres a empreenderem. Ceará Sem Fome chega à marca de 230 pactuantes Uma das marcas de destaque deste ano foi a duplicação do número de pactuantes do CSF, que saltou de 165 para 230. São órgãos públicos, empresas, prefeituras e entidades da sociedade civil que atuam na promoção de direitos aos beneficiários em todo o Ceará.