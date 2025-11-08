Morre aos 88 anos o padre sobralense João Batista Soares

Com atuações em Santana do Acaraú, Massapê, Fortaleza e Sobral, o sacerdote se tornou conhecido pelo projeto humanitário "Cabra Nossa de Cada Dia" / Crédito: Reprodução/Instagram

Morreu na noite desta sexta-feira, 7, em Fortaleza, o padre João Batista Soares Frota, aos 88 anos. A informação foi confirmada pela Diocese de Sobral, que, em nota, expressou seu pesar e destacou que Padre João Batista Frota deixa “um testemunho luminoso de fé e dedicação à vida humana”. A causa da morte não foi divulgada.

Sobralense, João Batista foi ordenado presbítero em Roma no ano de 1966 e havia celebrado, em março de 2025, 59 anos de vida sacerdotal. Ao longo dos anos, exerceu seu ministério pastoral nos municípios de Santana do Acaraú, Massapê e Sobral, consagrando-se como um dos religiosos mais queridos e respeitados do norte do Ceará. Para além do trabalho na Igreja, o sacerdote envolveu-se em projetos voltados à educação, à juventude, à saúde e à paz. Entre suas iniciativas mais emblemáticas está a campanha “Natal Sem Fome”, idealizada em 1994, que, ao longo de sua história, arrecadou toneladas de alimentos, roupas e brinquedos, distribuídos para inúmeras famílias ao redor de Sobral.

Devido à sua popularidade, a despedida do religioso acontece em três municípios distintos e deverá reunir fiéis, amigos e autoridades locais ao longo deste sábado, 10. Em Fortaleza, o momento ocorreu das 7h às 11 horas, na Funerária Ternura. Já em Sobral, acontece das 16h às 19 horas, na Igreja do Patrocínio. Por fim, no município de Massapê, o velório ocorrerá a partir das 20 horas. O sepultamento está marcado para domingo, 9, às 11 horas.