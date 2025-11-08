Morre aos 88 anos o padre sobralense João Batista Soares

Morre aos 88 anos o padre sobralense João Batista SoaresCom atuações em Santana do Acaraú, Massapê, Fortaleza e Sobral, o sacerdote se tornou conhecido pelo projeto humanitário "Cabra Nossa de Cada Dia"
Morreu na noite desta sexta-feira, 7, em Fortaleza, o padre João Batista Soares Frota, aos 88 anos.
A informação foi confirmada pela Diocese de Sobral, que, em nota, expressou seu pesar e destacou que Padre João Batista Frota deixa “um testemunho luminoso de fé e dedicação à vida humana”. A causa da morte não foi divulgada.
Sobralense, João Batista foi ordenado presbítero em Roma no ano de 1966 e havia celebrado, em março de 2025, 59 anos de vida sacerdotal.
Ao longo dos anos, exerceu seu ministério pastoral nos municípios de Santana do Acaraú, Massapê e Sobral, consagrando-se como um dos religiosos mais queridos e respeitados do norte do Ceará.
Para além do trabalho na Igreja, o sacerdote envolveu-se em projetos voltados à educação, à juventude, à saúde e à paz.
Entre suas iniciativas mais emblemáticas está a campanha “Natal Sem Fome”, idealizada em 1994, que, ao longo de sua história, arrecadou toneladas de alimentos, roupas e brinquedos, distribuídos para inúmeras famílias ao redor de Sobral.
Devido à sua popularidade, a despedida do religioso acontece em três municípios distintos e deverá reunir fiéis, amigos e autoridades locais ao longo deste sábado, 10.
Em Fortaleza, o momento ocorreu das 7h às 11 horas, na Funerária Ternura. Já em Sobral, acontece das 16h às 19 horas, na Igreja do Patrocínio.
Por fim, no município de Massapê, o velório ocorrerá a partir das 20 horas. O sepultamento está marcado para domingo, 9, às 11 horas.
“Cabra Nossa de Cada Dia”: conheça o projeto humanitário de João Batista Frota contra a insegurança alimentar
Criado em 20 de julho de 1993, o projeto “Cabra Nossa de Cada Dia” foi um dos legados deixados pelo padre João Batista Frota.
Reconhecido pelo Ministério da Saúde como uma alternativa importante na luta contra a fome, o projeto tem como objetivo promover o desenvolvimento social e econômico de famílias rurais, especialmente no semiárido cearense.
Por meio da criação de cabras leiteiras, ele busca gerar renda, com o propósito de combater a desnutrição infantil e melhorar a qualidade de vida de famílias em Sobral, Massapê e Santana do Acaraú.
Hoje, com mais de mil crianças acompanhadas, mais de 700 famílias assistidas e mais de cinco mil animais adquiridos, o projeto conta com parceria da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
Em 2013, a iniciativa recebeu o Prêmio de Inovação em Saúde Pública pela Sanofi Farmacêutica e, em 2011, o Prêmio de Direitos Humanos pela Presidência da República.