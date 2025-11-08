Morre aos 88 anos o padre João Batista Frota

Padre João Batista Frota é o idealizador do projeto humanitário "Cabra Nossa de Cada Dia" / Crédito: João Lucas Frota/acervo pessoal

Morreu na noite desta sexta-feira, 7, em Fortaleza, o padre João Batista Frota, aos 88 anos. A informação foi confirmada pela Diocese de Sobral, que, em nota, expressou seu pesar e destacou que padre João Batista Frota deixa “um testemunho luminoso de fé e dedicação à vida humana”. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido em Santana do Acaraú, microregião de Sobral, João Batista foi morar ainda muito pequeno em Massapê. Foi ordenado presbítero em Roma no ano de 1966 e havia celebrado, em março de 2025, 59 anos de vida sacerdotal. Ao longo dos anos, exerceu seu ministério pastoral nos municípios de Santana do Acaraú, Massapê e Sobral, consagrando-se como um dos religiosos mais queridos e respeitados do norte do Ceará. Para além do trabalho na Igreja, o sacerdote envolveu-se em projetos voltados à educação, à juventude, à saúde e à paz. Entre suas iniciativas mais emblemáticas está a campanha “Natal Sem Fome”, idealizada em 1994, que, ao longo de sua história, arrecadou toneladas de alimentos, roupas e brinquedos, distribuídos para inúmeras famílias ao redor de Sobral.

João Lucas Frota, sobrinho do padre, destacou, dentre as características marcantes do tio, a presença acolhedora. "Hoje nos despedimos do meu tio, Padre João Batista Frota, um homem que não apenas pregava a fé, mas a colocava em cada gesto, palavra e cuidado. Ele foi presença acolhedora, conselho sereno, abraço que confortava e exemplo vivo de amor ao próximo." Também ressaltou que, dentre as homenagens recebidas em vida, o padre João Batista Frota foi agraciado com o Prêmio de Direitos Humanos, concedido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em 2011. E informou que o projeto “Cabra Nossa de Cada Dia” será, em breve, apresentado na COP-30, em Belém. "Guardamos seu legado no coração e seguimos levando adiante o que ele nos ensinou: amar, acolher, caminhar com fé, ter humildade e ajudar ao próximo. Ele sempre repetia uma frase que agora faz ainda mais sentido: Enquanto temos tempo, façamos o bem”, afirmou.

Devido à sua popularidade, a despedida do religioso acontece em três municípios distintos e deverá reunir fiéis, amigos e autoridades locais ao longo deste sábado, 8. Em Fortaleza, o momento ocorreu das 7 horas às 11 horas, na Funerária Ternura. Já em Sobral, acontece das 16h às 19 horas, na Igreja do Patrocínio. Por fim, no município de Massapê, o velório ocorrerá a partir das 20 horas. O sepultamento está marcado para domingo, 9, às 11 horas.