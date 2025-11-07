Inscrições para colégios militares do Ceará seguem abertas até 12 de novembro

Inscrições para colégios militares do Ceará seguem abertas até 12 de novembroSeleção oferece 482 vagas para o ano letivo de 2026. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet
As inscrições para o processo seletivo 2025, que garante ingresso nos Colégios da Polícia Militar do Ceará (CPM) e no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros (CMCB), seguem abertas até o dia 12 de novembro. Ao todo, são ofertadas 482 vagas para o ano letivo de 2026.
Vagas ofertadas
1º CPM – General Edgard Facó (Fortaleza): 1º ano do Ensino Fundamental.
2º CPM – Cel. Hervano Macêdo Júnior (Juazeiro do Norte): 6º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio.
3º CPM – Tenente Mário Lima (Maracanaú): 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio.
4º CPM – Min. Jarbas Passarinho (Sobral): 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio.
Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB – Fortaleza): 6º ano do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio.
Cronograma
O processo é regido pelo Edital nº 001/2025 e executado pela empresa Recrutamento Brasil, responsável pela aplicação das provas nos municípios-sede dos colégios participantes. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da empresa organizadora.
Inscrições: 27/10 a 12/11/2025
Pagamento do DAE: até 13/11/2025
Divulgação dos resultados e recursos: conforme cronograma disponível no site
Provas e sondagens: conforme o cartão de inscrição
Resultado final: 19/12/2025
Matrículas: 22 a 30/12/2025
Convocação de classificáveis (vagas remanescentes): 05 a 07/01/2026
O período para solicitação da isenção da taxa de inscrição encerrou no dia 29 de outubro.
Avaliação e matrícula
A seleção é classificatória, com aplicação de provas objetivas para os níveis fundamental e médio. Os conteúdos programáticos estão disponíveis no Anexo Único do edital.
Os responsáveis pelos candidatos classificados deverão comparecer presencialmente ao colégio para o qual o aluno foi aprovado, portando a documentação exigida:
- Certidão de nascimento;
- RG e CPF do responsável;
- Comprovante de residência;
- Seis fotos 3×4;
- Histórico escolar ou declaração atualizada;
- Carteira de vacinação;
- Atestado médico de aptidão.
Serviço
Inscrições para o processo seletivo 2025 dos Colégios da Polícia Militar do Ceará (CPM) e do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros.
Encerramento: 12 de novembro.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da empresa Recrutamento Brasil