Inscrições para colégios militares do Ceará seguem abertas até 12 de novembro

As inscrições para o processo seletivo 2025, que garante ingresso nos Colégios da Polícia Militar do Ceará (CPM) e no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros (CMCB), seguem abertas até o dia 12 de novembro. Ao todo, são ofertadas 482 vagas para o ano letivo de 2026. LEIA TAMBÉM | Museu do Corpo de Bombeiros recebe primeira turma de visitantes

Vagas ofertadas 1º CPM – General Edgard Facó (Fortaleza): 1º ano do Ensino Fundamental. 2º CPM – Cel. Hervano Macêdo Júnior (Juazeiro do Norte): 6º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio. 3º CPM – Tenente Mário Lima (Maracanaú): 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio. 4º CPM – Min. Jarbas Passarinho (Sobral): 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio.

Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB – Fortaleza): 6º ano do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio.

Cronograma O processo é regido pelo Edital nº 001/2025 e executado pela empresa Recrutamento Brasil, responsável pela aplicação das provas nos municípios-sede dos colégios participantes. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da empresa organizadora. Inscrições: 27/10 a 12/11/2025

Pagamento do DAE: até 13/11/2025 Divulgação dos resultados e recursos: conforme cronograma disponível no site Provas e sondagens: conforme o cartão de inscrição