Inscrições para colégios militares do Ceará seguem abertas até 12 de novembro

Seleção oferece 482 vagas para o ano letivo de 2026. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet
As inscrições para o processo seletivo 2025, que garante ingresso nos Colégios da Polícia Militar do Ceará (CPM) e no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros (CMCB), seguem abertas até o dia 12 de novembro. Ao todo, são ofertadas 482 vagas para o ano letivo de 2026.

Vagas ofertadas

1º CPM – General Edgard Facó (Fortaleza): 1º ano do Ensino Fundamental.

2º CPM – Cel. Hervano Macêdo Júnior (Juazeiro do Norte): 6º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio.

3º CPM – Tenente Mário Lima (Maracanaú): 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio.

4º CPM – Min. Jarbas Passarinho (Sobral): 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio.

Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB – Fortaleza): 6º ano do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio.


Cronograma

O processo é regido pelo Edital nº 001/2025 e executado pela empresa Recrutamento Brasil, responsável pela aplicação das provas nos municípios-sede dos colégios participantes. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da empresa organizadora.

Inscrições: 27/10 a 12/11/2025

Pagamento do DAE: até 13/11/2025

Divulgação dos resultados e recursos: conforme cronograma disponível no site

Provas e sondagens: conforme o cartão de inscrição

Resultado final: 19/12/2025

Matrículas: 22 a 30/12/2025

Convocação de classificáveis (vagas remanescentes): 05 a 07/01/2026


O período para solicitação da isenção da taxa de inscrição encerrou no dia 29 de outubro.

Avaliação e matrícula

A seleção é classificatória, com aplicação de provas objetivas para os níveis fundamental e médio. Os conteúdos programáticos estão disponíveis no Anexo Único do edital.

Os responsáveis pelos candidatos classificados deverão comparecer presencialmente ao colégio para o qual o aluno foi aprovado, portando a documentação exigida:

  • Certidão de nascimento;
  • RG e CPF do responsável;
  • Comprovante de residência;
  • Seis fotos 3×4;
  • Histórico escolar ou declaração atualizada;
  • Carteira de vacinação;
  • Atestado médico de aptidão.

Serviço

Inscrições para o processo seletivo 2025 dos Colégios da Polícia Militar do Ceará (CPM) e do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros.

Encerramento: 12 de novembro.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da empresa Recrutamento Brasil

