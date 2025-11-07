Homem é morto a tiros em Pedra Branca

Homem é morto a tiros em Pedra BrancaCaso é investigado pela delegacia do município, que realiza oitivas e diligências para elucidar o crime
Um homem de 38 anos morreu vítima de disparos de arma de fogo nessa quarta-feira, 5, em Pedra Branca, a 263,13 km de Fortaleza. Motivação do crime está sendo investigada.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências no local.
Vítima tinha "antecedentes criminais por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, quatro vezes por ameaça, dano e duas vezes por crime contra a administração pública".
Caso é investigado pela Delegacia de Pedra Branca, que realiza oitivas e diligências para elucidar o crime.
