Polícia fecha dois pontos de desmanche de carro em Maracanaú e Caucaia

Sucatas foram fechadas pela PC-CE em Maracanaú e Caucaia / Crédito: Divulgação/PC-CE

Dois estabelecimentos que atuavam como espaço para desmanche de carros foram fechados e três pessoas foram presas por associação criminosa, receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e crime contra a administração pública pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). As ações policiais, que aconteceram na sexta-feira, 10, e no sábado, 12, aconteceram nos municípios de Maracanaú e Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Na sexta, dois homens, de 26 e 29 anos, foram localizados em uma sucata no bairro Alto da Mangueira, em Maracanaú. Leia Mais | Com 17 homicídios, sábado, 11, foi o 2º dia mais violento do ano no CE O suspeito, de 29 anos, possui antecedentes criminais por posse irregular de arma de fogo. Na sucata, foram apreendidos uma caminhonete e 24 peças diferentes de veículos, além de um macaco hidráulico e ferramentas utilizadas para o desmanche dos carros. No sábado, 11, em uma sucata localizada no bairro Patrícia Gomes, em Caucaia, foi apreendido um motor com indícios de adulteração. No local, um homem de 44 anos, com antecedentes por desobediência e que responde por conduzir veículo automotor sem habilitação, foi preso.