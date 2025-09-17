Roubos de celulares caem 22,6% no Ceará em 2025

Roubos de celulares caem 22,6% no Ceará em 2025De janeiro a agosto deste ano, 10.716 aparelhos foram roubados no Estado, conforme a SSPDS. No mesmo período de 2024, haviam sido 13.851 ocorrências
Os números de roubos de celulares no Ceará caíram 22,6% na comparação entre o período que vai de janeiro a agosto deste ano e o mesmo intervalo do ano passado. Foram 10.716 aparelhos roubados em 2025 contra 13.851 ocorrências registradas em 2024, conforme divulgado nesta segunda-feira, 15, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
Em Fortaleza, a redução entre janeiro e agosto foi de 25,1%, saindo de 10.238 casos em 2024 para 7.668 em 2025. Entre as ações que contribuíram para essa queda, a SSPDS destacou a criação, em 2024, do programa Meu Celular.
Conforme a pasta, cerca de 10 mil aparelhos já foram recuperados pela iniciativa. Clique aqui para saber como cadastrar o seu celular no programa e como se dá o processo de recuperação do aparelho.
Os roubos de celulares já haviam caído em 2024 na comparação com 2023. Enquanto, no ano passado, 19.362 aparelhos haviam sido roubados, no ano retrasado, esse número havia sido de 22.850 — redução de 15,3%.
A SSPDS ainda ressaltou que a redução no número de roubos de celulares acompanha a redução geral do número de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs). Como O POVO mostrou na segunda-feira passada, 8, de janeiro a agosto deste ano, 19.411 roubos haviam sido registrados no Estado.
Nos oito primeiros meses de 2024, esse saldo era de 19.411 ocorrências. No comunicado de imprensa divulgado nesta segunda pela SSPDS, há uma fala do secretário Roberto Sá celebrando as reduções nos números de roubos.
Conforme ele disse, a importância em se evitar a subtração de celulares se dá não apenas pelo valor material, mas também pela importância que os aparelhos passaram a ter na vida das pessoas em atividades cotidianas como trabalho, acesso a serviços bancários e comunicação.
“Mantemos a Operação Meu Celular voltada à desarticulação de grupos especializados nesse tipo de crime”, declarou o secretário.
