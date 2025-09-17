Roubos de celulares caem 22,6% no Ceará em 2025

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-13.06..2025: O Programa Meu Celular, do Governo do Ceará, vai realizar mais uma entrega de celulares, nesta sexta-feira (13). A solenidade será na sede da Polícia Civil, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Os números de roubos de celulares no Ceará caíram 22,6% na comparação entre o período que vai de janeiro a agosto deste ano e o mesmo intervalo do ano passado. Foram 10.716 aparelhos roubados em 2025 contra 13.851 ocorrências registradas em 2024, conforme divulgado nesta segunda-feira, 15, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Em Fortaleza, a redução entre janeiro e agosto foi de 25,1%, saindo de 10.238 casos em 2024 para 7.668 em 2025. Entre as ações que contribuíram para essa queda, a SSPDS destacou a criação, em 2024, do programa Meu Celular.