Eurocyber: fraudes em contas na Europa superam 7 milhões de euros

Eurocyber: fraudes em contas na Europa superam 7 milhões de eurosPrejuízo total das fraudes investigadas supera os € 7 milhões, equivalente a mais de R$ 35 milhões; principais alvos eram contas bancárias de Portugal e Espanha
A Polícia Federal (PF) do Ceará cumpriu cinco mandados de busca e apreensão no estado do Maranhão, na manhã desta quarta-feira, 17. A ofensiva tem como objetivo aprofundar investigações relacionadas ao núcleo técnico de uma organização criminosa transnacional suspeita de fraudar contas bancárias em países da Europa e lavar o dinheiro no Brasil.
Os principais alvos das fraudes eram contas bancárias de clientes em Portugal e Espanha. O prejuízo total investigado supera os € 7 milhões, valor equivalente a mais de R$35 milhões.
Leia mais
A Operação Eurocyber identificou, a partir de comunicações realizadas por organismos de segurança e instituições bancárias europeias (Europol Portugal/Espanha), a realização de ataques cibernéticos para comprometer as contas bancárias.
De acordo com os investigadores, a violação das contas era feita mediante a utilização de páginas falsas e técnicas de engenharia social, com movimentações suspeitas no território brasileiro.
Investigação tem como alvo principal o operador técnico do esquema
A ofensiva aprofunda a investigação da Operação Eurogolpes, deflagrada em junho de 2024, e mira o operador técnico do esquema.
O operador é apontado como o responsável pelo desenvolvimento das ferramentas de fraude, incluindo páginas de phishing e sistemas para coleta de dados bancários e pessoais de vítimas, além da comercialização dessas informações sensíveis.
Segundo a investigação, o alvo mantinha comunicação direta com o núcleo financeiro da organização e recebia pagamentos pelas atividades por meio de contas bancárias e criptoativos, chegando a operar como pessoa jurídica, informação vinculada à sua titularidade.
A operação desta quarta-feira, 17, teve como foco principal a apreensão de dispositivos eletrônicos, mídias, computadores, hardwallets, valores em espécie, documentos e bens de alto valor que possam ter sido adquiridos com recursos oriundos das fraudes.
Os itens apreendidos serão enviados à análise técnica para complementar os dados da investigação inicial, além de identificar possíveis outros envolvidos no esquema, delimitando o alcance da atuação criminosa.
Segundo a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa transnacional, além de possíveis delitos de estelionato eletrônico ou furto mediante fraude. Somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.
As investigações seguem com a cooperação entre unidades da Polícia Federal no Ceará e Maranhão.