Eurocyber: fraudes em contas na Europa superam 7 milhões de euros

Imagem de apoio ilustrativo. O prejuízo total das fraudes investigadas supera os € 7 milhões, valor equivalente a mais de R$35 milhões / Crédito: FCO FONTENELE

A Polícia Federal (PF) do Ceará cumpriu cinco mandados de busca e apreensão no estado do Maranhão, na manhã desta quarta-feira, 17. A ofensiva tem como objetivo aprofundar investigações relacionadas ao núcleo técnico de uma organização criminosa transnacional suspeita de fraudar contas bancárias em países da Europa e lavar o dinheiro no Brasil. Os principais alvos das fraudes eram contas bancárias de clientes em Portugal e Espanha. O prejuízo total investigado supera os € 7 milhões, valor equivalente a mais de R$35 milhões.

A operação desta quarta-feira, 17, teve como foco principal a apreensão de dispositivos eletrônicos, mídias, computadores, hardwallets, valores em espécie, documentos e bens de alto valor que possam ter sido adquiridos com recursos oriundos das fraudes. Os itens apreendidos serão enviados à análise técnica para complementar os dados da investigação inicial, além de identificar possíveis outros envolvidos no esquema, delimitando o alcance da atuação criminosa. Segundo a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa transnacional, além de possíveis delitos de estelionato eletrônico ou furto mediante fraude. Somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.