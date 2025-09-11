Bólido: o que é feixe de luz visto no céu do Ceará?

Bólido: o que é feixe luminoso visto no céu do Ceará?Evento se trata de um meteoro excepcionalmente brilhante, resultado de explosão na atmosfera terrestre; fenômeno é considerado comum e se visto à noite, pode brilhar mais do que a lua
Um risco luminoso no céu chamou a atenção de moradores da região norte do Ceará durante a tarde de terça-feira, 9. Fugindo às velhas especulações sobre alienígenas ou bolas de fogo, o objeto visto em cidades como Itarema, Paraipaba, Acaraú e até na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), era um bólido, tipo de meteoro conhecido por seu forte brilho.
LEIA TAMBÉM: Elmano autoriza doação de terreno para Hospital Universitário em Juazeiro do Norte
Esse brilho foi o que fez com que ele pudesse ser visto mesmo à luz do dia. Segundo o professor de Astronomia Heliomarzio Moreira, o que se viu foi o pedaço de um meteoro, resultado de uma explosão de rocha espacial na atmosfera terrestre, que se ocorresse durante a noite, poderia brilhar mais que a lua.
“Essas rochas espaciais eventualmente caem aqui no nosso planeta. Quando ela se encontra com a atmosfera, faz esse efeito que foi visto nas imagens. No caso dessa é bem interessante porque foi no período diurno. O mais interessante é que se um objeto desses caísse à noite, ele iria brilhar mais que a lua. Isso se caracteriza, como nós astrônomos chamamos, de um bólido”, explica o também membro da Sociedade Brasileira de Amigos da Astronomia.
Confira o vídeo que mostra a passagem do meteoro:
O evento já aconteceu outras vezes no Ceará, como em outubro de 2020, quando moradores da região do Maciço de Baturité puderam inclusive ouvir o estrondo causado pela queda do meteoro, já que esta ocorreu próxima ao continente.
No caso desta terça-feira, não foi possível ouvir ou recuperar qualquer parte da rocha espacial, já que ela caiu a mais de 100 quilômetros (km) mar à dentro. Como acontece muito alto, a cerca de 15 a 80 quilômetros de altura, ele pode ser visto de vários locais.
“Alguns são até explosivos, são fenômenos bonitos. Como o que aconteceu em 2020, por exemplo. No dia 10 de outubro de 2020 foi visto um por cima do Maciço de Baturité. Esse foi mais interessante porque como foi mais para dentro, pessoas testemunharam além do feixe luminoso, ouviram os estrondos. Foi sensacional”, pontua.
Fenômeno pode ser considerado como “comum”
Segundo Heliomarzio, o fenômeno é corriqueiro na astronomia e pode ser visto com certa frequência em diversas partes do globo. O professor descartou qualquer excepcionalidade do caso e reforçou que não há motivo para preocupação.
“É interessante que a turma filma essas coisas aí no céu e se assusta. Isso já é muito antigo. Na antiguidade as pessoas achavam que o céu era imutável, aí aparecia uma supernova, um cometa e se assustavam. Mas não tem nada a ver com esse. Esse fenômeno específicamente é um meteoro”, afirma.
Leia mais
Ainda não há confirmação do número total de municípios em que se foi possível avistar a passagem do meteoro. Um levantamento oficial deverá ser publicado pela Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), a partir da análise dos relatos de avistamento dos moradores.
“O que acontece? Você vê um risco no céu. Você está no seu ponto de vista vendo aquele risco no céu. Tem uma pessoa que está a alguns km do outro lado, vendo o mesmo risco no céu, só que de um ponto de vista diferente. Quando você começa a botar no mapa as localidades que viram esse objeto, tem que levar alguns cálculos de coordenadas astronômicas para você saber o local em que aconteceu do começo ao fim”, conclui Heliomarzio.
LEIA TAMBÉM: Após suspeita de "adoção à brasileira" em Quixeramobim, criança é incluída em fila de adoção