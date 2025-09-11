Bólido: o que é feixe de luz visto no céu do Ceará?

Meteoro foi visto durante a tarde da última terça-feira, 9, em cidades da região norte do Estado / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Esse brilho foi o que fez com que ele pudesse ser visto mesmo à luz do dia. Segundo o professor de Astronomia Heliomarzio Moreira, o que se viu foi o pedaço de um meteoro, resultado de uma explosão de rocha espacial na atmosfera terrestre, que se ocorresse durante a noite, poderia brilhar mais que a lua. “Essas rochas espaciais eventualmente caem aqui no nosso planeta. Quando ela se encontra com a atmosfera, faz esse efeito que foi visto nas imagens. No caso dessa é bem interessante porque foi no período diurno. O mais interessante é que se um objeto desses caísse à noite, ele iria brilhar mais que a lua. Isso se caracteriza, como nós astrônomos chamamos, de um bólido”, explica o também membro da Sociedade Brasileira de Amigos da Astronomia. Confira o vídeo que mostra a passagem do meteoro: O evento já aconteceu outras vezes no Ceará, como em outubro de 2020, quando moradores da região do Maciço de Baturité puderam inclusive ouvir o estrondo causado pela queda do meteoro, já que esta ocorreu próxima ao continente. No caso desta terça-feira, não foi possível ouvir ou recuperar qualquer parte da rocha espacial, já que ela caiu a mais de 100 quilômetros (km) mar à dentro. Como acontece muito alto, a cerca de 15 a 80 quilômetros de altura, ele pode ser visto de vários locais.