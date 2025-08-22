UFC altera fluxo para recebimento de denúncias contra servidores públicos

UFC altera fluxo para recebimento de denúncias contra servidores públicosA Ouvidoria recebeu 36 denúncias de supostas fraudes em cotas e 20 irregularidades em concursos e seleções até o dia 20 de agosto
A Universidade Federal do Ceará (UFC) anuncia alteração no fluxo de tratamento de denúncias, reclamações e comunicações de irregularidades contra servidores públicos da grade. A análise dos casos passou a ser restrita à Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (CPPAD) a partir do dia 5 de agosto.
A Comissão, de acordo com a UFC, tem capacidade técnica e conhecimentos correcionais, evitando eventuais arquivamentos ou apurações indevidas.
Segundo o secretário da CPPAD, Carlos Henrique Vasconcelos, a novidade está no pioneirismo do documento que, pela primeira vez, deixa registrado por escrito esse procedimento.
Em 2024, foram computadas 132 supostas fraudes na política de cotas no (Sisu) O Sisu é o processo de seleção para ingresso em cursos de graduação a partir do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). e 36 somente em 2025.
O registro de demais irregularidades em concursos e seleções foi de oito casos em 2024, sendo o caso de 20 procedimentos, já em 2025.
Os números são da Ouvidoria Geral da UFC. Este ano foi analisado até o dia 20 de agosto, conforme demanda do O POVO.
Os desvios em concursos e seleções abrangem manifestações sobre outras possíveis falhas em programas de pós-graduação ou concursos para servidores, sem necessariamente abordar a temática das cotas.
Denúncias eram encaminhadas pelo Sistema Fala.BR
Anteriormente, já era de uso o canal específico para essas ocorrências, o Sistema Fala.BR, gerenciado pela Ouvidoria da UFC. Dessa forma, as denúncias eram encaminhadas para manifestação da unidade acadêmica ou administrativa envolvida, que poderia determinar o arquivamento ou a apuração.
A plataforma deve seguir sendo usada pela CPPAD para cadastro, buscando garantir uma atuação coordenada entre os dois órgãos.
"A mudança se deve à necessidade de adequação da Universidade Federal do Ceará aos normativos da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre o assunto", justifica o secretário.
De acordo com a CPPAD, a maneira mais eficaz de impedir a ocorrência dessas práticas se dá com a prevenção. Logo, afirma realizar periodicamente palestras de capacitação e conscientização voltadas à comunidade universitária.
A atuação da CPPAD se restringe ao âmbito administrativo, sem penalizações na Justiça.
Conforme a UFC, os números apresentados se tratam de manifestações de usuários, uma vez que a Ouvidoria não tem competência para atestar a ocorrência de fraude. A análise e a decisão sobre cada caso cabem aos setores responsáveis pela apuração.
Nos casos de denúncias de supostas fraudes em cotas na seleção do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por exemplo, a unidade responsável pela análise é a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), por meio da Comissão de Heteroidentificação, que decidirá pelo deferimento ou o indeferimento da denúncia.
Saiba quais os procedimentos específicos para denunciar
Segundo a UFC, para ser considerada denúncia, a pessoa precisa relatar infrações específicas e individualizadas, identificar o denunciado ou apontar indícios que permitam fazê-lo e configurar pelo menos infração ética.
Já as reclamações incluem críticas à qualidade de serviços, relatos de ineficiência e episódios de omissão. Nesses casos, haverá encaminhamento à unidade acadêmica ou administrativa responsável, para esclarecimentos. Se houver indícios de infração ética, o caso será direcionado à Comissão de Ética da Universidade.
Se mencionar suposto acúmulo ilegal de cargos, a responsabilidade será da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos (Cpac) da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) da UFC.
Além disso, denúncias ou reclamações referentes a serviços ou condutas de empresas terceirizadas ou de empregados serão encaminhadas às unidades acadêmicas ou administrativas responsáveis pela gestão do contrato e, concomitantemente, à Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (Proplad) ou à Superintendência de Infraestrutura (UFC Infra), a depender do caso.
