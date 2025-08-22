UFC altera fluxo para recebimento de denúncias contra servidores públicos

Foto de apoio ilustrativo: novos casos de denúncias serão encaminhados à Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (CPPAD), objetivando evitar arquivamentos ou apurações indevidas / Crédito: Aurelio Alves/O POVO

A Universidade Federal do Ceará (UFC) anuncia alteração no fluxo de tratamento de denúncias, reclamações e comunicações de irregularidades contra servidores públicos da grade. A análise dos casos passou a ser restrita à Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (CPPAD) a partir do dia 5 de agosto. Concursos no Ceará: 13 editais com inscrições abertas e salários de até R$ 13,2 mil; VEJA



A Comissão, de acordo com a UFC, tem capacidade técnica e conhecimentos correcionais, evitando eventuais arquivamentos ou apurações indevidas.

Os números são da Ouvidoria Geral da UFC. Este ano foi analisado até o dia 20 de agosto, conforme demanda do O POVO. Os desvios em concursos e seleções abrangem manifestações sobre outras possíveis falhas em programas de pós-graduação ou concursos para servidores, sem necessariamente abordar a temática das cotas. Denúncias eram encaminhadas pelo Sistema Fala.BR Anteriormente, já era de uso o canal específico para essas ocorrências, o Sistema Fala.BR, gerenciado pela Ouvidoria da UFC. Dessa forma, as denúncias eram encaminhadas para manifestação da unidade acadêmica ou administrativa envolvida, que poderia determinar o arquivamento ou a apuração.

A plataforma deve seguir sendo usada pela CPPAD para cadastro, buscando garantir uma atuação coordenada entre os dois órgãos. "A mudança se deve à necessidade de adequação da Universidade Federal do Ceará aos normativos da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre o assunto", justifica o secretário. De acordo com a CPPAD, a maneira mais eficaz de impedir a ocorrência dessas práticas se dá com a prevenção. Logo, afirma realizar periodicamente palestras de capacitação e conscientização voltadas à comunidade universitária.

