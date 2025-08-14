Mais de 20 mil famílias cearenses serão beneficiadas com nova parabólica digital

Famílias de baixa renda podem solicitar parabólica digital gratuita / Crédito: VALTER CAMPANATO

Famílias cearenses que vivem em áreas com cobertura inexistente ou precária de TV aberta já podem solicitar gratuitamente a instalação da nova parabólica digital. A iniciativa faz parte do programa Brasil Antenado, do Ministério das Comunicações (MCom), que prevê a entrega e instalação de mais de 20 mil kits no Estado. Nesta etapa inicial, moradores de Catunda, Croatá, Deputado Irapuan Pinheiro, Milhã, Monsenhor Tabosa, Quiterianópolis e Solonópole poderão solicitar o benefício. O programa é executado pela Entidade Administradora da Faixa (EAF), organização sem fins lucrativos formada por Claro, Tim e Vivo, vencedoras dos lotes nacionais da faixa de 3,5 GHz no leilão do 5G.

O objetivo é garantir que regiões onde o sinal de TV digital terrestre não chega, ou chega de forma precária, tenham acesso à televisão aberta com som e imagem de qualidade, por meio do kit da nova parabólica digital — composto por antena, cabo, receptor e controle remoto.

Mais de 100 canais gratuitos Segundo Tawfic Awwad Junior, diretor do Departamento de Inovação, Regulamentação e Fiscalização do MCom, o programa oferece acesso a mais de 100 canais gratuitos. “É uma política pública de inclusão, que leva cidadania, educação, cultura e informação para famílias beneficiárias de programas sociais”, afirmou em coletiva de imprensa. O CEO da EAF, Leandro Guerra, destacou que a nova parabólica transmite sinal totalmente digital. “O sistema oferece qualidade de som e imagem de alta definição e uma programação ampla, superando a oferta precária ou inexistente de canais em algumas regiões”, completa.