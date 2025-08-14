Mais de 20 mil famílias cearenses serão beneficiadas com nova parabólica digital

Mais de 20 mil famílias cearenses serão beneficiadas com nova parabólica digitalPrimeira fase do programa Brasil Antenado atenderá sete municípios do Ceará com instalação de kits de TV digital
Famílias cearenses que vivem em áreas com cobertura inexistente ou precária de TV aberta já podem solicitar gratuitamente a instalação da nova parabólica digital. A iniciativa faz parte do programa Brasil Antenado, do Ministério das Comunicações (MCom), que prevê a entrega e instalação de mais de 20 mil kits no Estado.
Nesta etapa inicial, moradores de Catunda, Croatá, Deputado Irapuan Pinheiro, Milhã, Monsenhor Tabosa, Quiterianópolis e Solonópole poderão solicitar o benefício. O programa é executado pela Entidade Administradora da Faixa (EAF), organização sem fins lucrativos formada por Claro, Tim e Vivo, vencedoras dos lotes nacionais da faixa de 3,5 GHz no leilão do 5G.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
O objetivo é garantir que regiões onde o sinal de TV digital terrestre não chega, ou chega de forma precária, tenham acesso à televisão aberta com som e imagem de qualidade, por meio do kit da nova parabólica digital — composto por antena, cabo, receptor e controle remoto.
LEIA MAIS| CNH Popular: dez munícipios do Ceará recebem atendimentos neste fim de semana
Mais de 100 canais gratuitos
Segundo Tawfic Awwad Junior, diretor do Departamento de Inovação, Regulamentação e Fiscalização do MCom, o programa oferece acesso a mais de 100 canais gratuitos. “É uma política pública de inclusão, que leva cidadania, educação, cultura e informação para famílias beneficiárias de programas sociais”, afirmou em coletiva de imprensa.
O CEO da EAF, Leandro Guerra, destacou que a nova parabólica transmite sinal totalmente digital. “O sistema oferece qualidade de som e imagem de alta definição e uma programação ampla, superando a oferta precária ou inexistente de canais em algumas regiões”, completa.
LEIA TAMBÉM| Cumbuco recebe celebração em homenagem a Iemanjá
Como solicitar o kit
Para receber a instalação, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal. Os agendamentos devem ser feitos pelo site oficial do programa Brasil Antenado ou pelo canal oficial de atendimento da EAF: 0800 729 2404 (ligação ou WhatsApp).
Cronograma de instalação
O programa Brasil Antenado vai atender 323 municípios em todo o país, alcançando cerca de 680 mil famílias beneficiárias de programas sociais.
A execução será feita em três fases:
- Etapa A: de junho a 12 de outubro de 2025, em 77 cidades do Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte;
- Etapa B: de 13 de outubro de 2025 a 11 de janeiro de 2026, abrangendo 138 cidades;
- Etapa C: de 12 de janeiro a 12 de abril de 2026, contemplando mais 108 municípios em outros estados.