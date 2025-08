Jornalistas do O POVO concorrem ao prêmio 100 +Admirados do Brasil

Três dos quatro jornalistas que representam o Nordeste na premiação 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros são do O POVO. Os nomes de Demitri Túlio, editor-adjunto do Núcleo de Audiovisual, Irna Cavalcante, editora-adjunta da editoria de Economia, e Karyne Lane, repórter do O POVO+, foram selecionados entre mais de 2.300 indicados de todo o Brasil.

Entre os classificados estão profissionais de todas as regiões e de praticamente todas as plataformas editoriais (televisão, rádio, jornal, revista, web) que trabalham com texto e imagem.